Ciclista Debora Silvestri hospitalizada de urgencia tras caer al vacío en la carrera Milán-San Remo [Video]

Una caída en el descenso de la Cipressa dejó a la ciclista italiana Debora Silvestri inconsciente y trasladada de urgencia al hospital durante la segunda edición de la Milán-San Remo Femenina.

El incidente, que ocurrió este 21 de marzo, paralizó la atención de corredores y espectadores por las impactantes imágenes transmitidas en directo.

El equipo Laboral Kutxa-Fundación Euskadi confirmó que Debora Silvestri sufrió el accidente cuando descendía la Cipressa, uno de los tramos más técnicos de la clásica italiana.

La ciclista perdió el control de la bicicleta al intentar esquivar una montonera provocada por la caída de otras corredoras, entre las que figuraban Kasia Niewiadoma y Kim Le Court. En su maniobra, Silvestri fue proyectada de cabeza por encima de la barrera de seguridad y cayó varios metros a un tramo inferior de la carretera.

Caída de varios metros

La retransmisión televisiva mostró a Silvestri inmóvil sobre el asfalto tras el impacto. Los servicios médicos de la organización actuaron con rapidez, estabilizaron a la deportista y la trasladaron en ambulancia al hospital más cercano.

Según el comunicado emitido por el equipo Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, la ciclista se encontraba consciente y bajo observación tras su ingreso, aunque el estado exacto de sus lesiones aún no ha sido divulgado de manera oficial.

Después emitieron parte médico: “Después de ser atendida por los servicios médicos de carrera y de urgencias, Debora Silvestri se encuentra estable en estos momentos. Permanecerá hospitalizada las próximas horas bajo supervisión médica y se le realizarán más pruebas para conocer el alcance de las lesiones”.

Parte médico 🩺💊



Después de ser atendida por los servicios médicos de carrera y de urgencias, Debora Silvestri se encuentra estable en estos momentos.



Permanecerá hospitalizada las próximas horas bajo supervisión médica y se le realizarán más pruebas para conocer el alcance de… pic.twitter.com/ylzRSsOxNF — LABORALKutxaTeam (@LABORALkTeam) March 21, 2026

Preocupación en el pelotón

El hecho ensombreció el desenlace de la prueba, que finalmente ganó Lotte Kopecky, quien se impuso en el sprint final a Noemi Ruegg y Eleonora Gasparrini.

La propia Kopecky expresó su preocupación por la salud de sus colegas tras cruzar la meta: “Espero que todas estén bien”, manifestó en declaraciones reproducidas por el medio especializado Ciclismo al Día.

El ambiente en la llegada estuvo marcado por la inquietud en torno al estado de Silvestri y del resto de las ciclistas involucradas en el accidente de la Cipressa.

La Milán-San Remo Femenina, en su segunda edición, quedó marcada por este grave incidente. La victoria de Kopecky quedó en segundo plano ante la preocupación por la integridad física de las participantes.

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