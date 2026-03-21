Cientos de personas evacuadas tras inundaciones repentinas que azotan Hawaii

Cientos de habitantes de Oahu han sido rescatados de las inundaciones repentinas que azotan a la isla, en Hawaii, lo que ha causado órdenes de evacuación cerca de una presa que, de acuerdo a lo que temían las autoridades, podría desbordarse mientras subía el nivel del agua.

Las inundaciones constituyen el más grande fenómeno de este tipo en Hawaii en dos décadas, dijo el gobernador Josh Green en una rueda de prensa el viernes en la noche. El siniestro se produce luego de una segunda tormenta importante en una semana que azota el estado, lo que se traduce en que el suelo ya estaba saturado antes de que empezaran las inundaciones.

Hasta entonces no se han reportado víctimas mortales o personas desaparecidas, añadió el gobernador.

Los equipos de rescate han salvado a 233 personas de condiciones peligrosas, declaró el alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, en la conferencia con los medios.

Asimismo, la tormenta podría causar daños por más de mil millones de dólares en los sectores públicos y privados de todo Hawaii, manifestó el Green.

Las inundaciones repentinas han provocado destrozos en viviendas, dañando aeropuertos y hospitales, además de dejar a varias poblaciones aisladas de Oahu.

La presa de Wahiana, en el área de la costa norte de Oahu, “podría colapsar o romperse en cualquier momento”, de acuerdo con la alerta emitida el viernes en la mañana por el Departamento de Gestión de Emergencias de Oahu.

Se les solicitó a los residentes de las localidades de Waialua y Haleiwa que evacuaran de inmediato debido al “riesgo de inundaciones potencialmente mortales” y se emitió una alerta de inundación repentina para la zona hasta las 11:00 de la noche.

“No se detenga a empacar ni a preparar su casa. Lleve solo los artículos que ya tenga listos para usar”, manifestaba la alerta.

En la zona de Waialua, las autoridades alertaron que todas las carreteras corrían el riesgo de colapsar. “Salgan ahora mientras las condiciones sean seguras para evitar quedar atrapados”, señalaba una alerta del departamento de gestión de emergencias, informó CNN.

A medida que las órdenes de evacuación se ampliaban por Waialua, la residente Kathleen Pahinui declaró a Associated Press que se estaba preparando para evacuar a la casa de una amiga en una zona más elevada. De acuerdo con lo que señaló, la represa de Wahiawa preocupa a muchos en la comunidad cada vez que empiezan las fuertes precipitaciones.

“Solo recen por nosotros”, expresó. “Sabemos que se avecinan más lluvias”.

El nivel de agua de la presa empezó a bajar el viernes en la tarde, pero las órdenes de evacuación se mantuvieron vigentes, ya que era posible que se produjeran lluvias intensas adicionales el viernes en la noche, lo que podría revertir la tendencia, apuntó el gobernador.

La vocera del Departamento de Gestión de Emergencias de Oahu, Molly Pierce, informó que se estima que entre 4,000 y 5,000 personas están en el área de riesgo de la represa. En la zona más amplia afectada por las inundaciones en la costa norte, hay poco menos de 10,000 personas.

La costa norte está bajo alerta por inundaciones repentinas desde la madrugada del viernes, debido a las fuertes precipitaciones que flagelan a la isla. De acuerdo con Pierce, se desconoce cuántas casas han sido destruidas por el agua.

Varios de los rescatados fueron evacuados “directamente desde los tejados”, dijo Green a Hawaii News Now.

“Había un grupo de 70 personas rodeadas de agua en un campamento en la costa norte”, indicó Green. “Me dijeron que ahora están a salvo, pero tenían dificultades para salir porque había mucha agua a su alrededor”.

En este sentido, la Guardia Nacional de Hawaii ha sido activada, informó el gobernador en una publicación. “Se siguen desplegando recursos adicionales en toda la isla de Oʻahu. Estamos coordinando estrechamente con socios estatales y del condado para apoyar las evacuaciones, habilitar refugios y mantener seguras a nuestras comunidades”.

La Guardia Nacional y el Departamento de Bomberos de Honolulu evacuaron por aire a 72 niños y adultos de un campamento juvenil de vacaciones de primavera en la costa oeste de Oahu, informó el departamento el viernes.

Además, se desplegaron embarcaciones y aeronaves de la Guardia Costera de Estados Unidos en la zona de Haleiwa, donde la agencia pidió a los residentes que “se abstuvieran de entrar o conducir a través de aguas estancadas o de corriente rápida”.

Los rescatistas tuvieron dificultades para ingresar al área inundada la madrugada del viernes, ya que dos de las principales vías de acceso —la autopista Kamehameha y la carretera Kaukonahua— estaban inundadas, declaró Pierce.

“Actualmente, todos los accesos a la zona están inundados, tanto los que vienen del centro de Oahu como los que vienen de la costa norte de Kahuku. Todas las rutas de acceso están inundadas en este momento”, añadió la representante de gestión de emergencias.

Es posible que se produzcan más lluvias intensas en Oahu y el resto de las islas este fin de semana, y se mantiene una alerta por inundaciones repentinas hasta el domingo en la tarde.

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