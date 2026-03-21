Columa de Ismael Cala: Ejercitar el cerebro: Un acto de amor propio

Durante años creímos que el cerebro era una especie de destino biológico: nacíamos con cierta capacidad y, con el paso del tiempo, simplemente comenzaba a deteriorarse. Hoy la ciencia nos dice algo muy distinto. Nuestro cerebro no es un órgano pasivo; es un territorio vivo que responde a nuestras decisiones diarias.

Lo que comemos, cómo dormimos, cuánto nos movemos, la forma en que gestionamos el estrés y la calidad de nuestras relaciones influyen profundamente en la salud de nuestra mente. Cada elección cotidiana es una pequeña inversión en nuestro futuro cognitivo. No se trata solamente de prevenir enfermedades como el Alzheimer o la demencia, sino de vivir con mayor claridad mental, mejor ánimo y mayor capacidad de adaptación.

El cerebro, en cierto sentido, se entrena como un músculo. Pero la buena noticia es que no necesita gestos heroicos para fortalecerse. La ciencia muestra que los cambios más poderosos suelen comenzar con decisiones simples. Lo incremental, cuando se sostiene en el tiempo, se vuelve monumental.

Un plato que incluye más vegetales verdes. Un paseo breve en medio del día. Dormir con el teléfono lejos de la cama. Respirar profundo antes de reaccionar ante una situación tensa. Reír con alguien querido. Estas acciones parecen pequeñas, pero activan procesos biológicos que nutren la mente, reducen la inflamación y favorecen la plasticidad cerebral, esa maravillosa capacidad del cerebro para adaptarse y aprender durante toda la vida.

Tal vez lo más revelador es entender que nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para empezar. Cada día ofrece una oportunidad para cuidar ese órgano silencioso que sostiene nuestros recuerdos, nuestra creatividad y nuestra identidad.

En mi experiencia personal, he descubierto que el bienestar mental no se construye de un día para otro. Es una práctica cotidiana. Una suma de decisiones conscientes que, con el tiempo, se transforman en hábitos de vida.

Cuidar el cerebro no es un lujo ni una preocupación de la vejez. Es un acto de responsabilidad con nuestro presente, con nosotros mismos y con el futuro que queremos habitar.

Porque cuando la mente está bien nutrida, el alma también encuentra más espacio para florecer.

Dios es amor, hágase el milagro.

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