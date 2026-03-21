Guía de selección: cómo elegir las mejores remolachas para tu salud

Las remolachas son uno de los vegetales más nutritivos que existen según la ciencia, destacando por sus altos niveles de nitratos y un sabor dulce natural. Para preservar la calidad de estos componentes, es fundamental escoger las piezas más frescas. En esta entrega, te explicamos todo lo que debes considerar a la hora de seleccionarlas, desde el mercado hasta tu plato.

El primer paso: chequeo de la piel y el cuerpo

El tacto es clave para verificar la textura, la cual no debe estar gomosa, sino dura como una piedra. Si se siente “esponjosa” o blanda, el vegetal ha perdido agua y sus nutrientes están degradados.

Estado de la piel: Debe ser delgada, sin grietas profundas o cicatrices grandes.

Debe ser delgada, o cicatrices grandes. Juventud del brote: Un dato importante es que las remolachas más jóvenes y tiernas tienen la piel más suave.

Un dato importante es que las tienen la piel más suave. Coloración: El tono debe ser un púrpura intenso y uniforme. Si están decoloradas o tienen manchas color café, se deben descartar de inmediato.

Las hojas: el indicador de frescura

Para preservar la hidratación de las remolacha se debe cortar las hojas. Crédito: Shutterstock

Otro aspecto vital de las remolachas es que deben tener sus hojas brillantes y muy verdes. Si las hojas están lacias o amarillas, la remolacha lleva mucho tiempo arrancada de la tierra y ha perdido vitalidad.

Como indica el doctor Carlos Jaramillo, las hojas son ricas en magnesio y polifenoles, por lo que conservarlas en buen estado es un plus para tu nutrición.

Tamaño y raíz: el equilibrio del sabor

Para efectos de practicidad y digestión, se recomienda:

Escoger piezas medianas o pequeñas: Las piezas gigantes suelen ser más fibrosas y tienen un centro leñoso difícil de digerir y menos dulce. Referencia de tamaño: Las que tienen un tamaño entre una pelota de golf y una de tenis son las más equilibradas en sabor. Observar la raíz: Fíjate en la pequeña raíz delgada que sale del fondo. Si está presente y no está seca, es una señal de frescura máxima.

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