Cómo la remolacha ayuda a limpiar las arterias y a mejorar la función cardiovascular
La remolacha es el booster vascular del Dr. Jaramillo: mejora la presión arterial, protege el hígado y potencia la memoria
De color rojo superintenso, barata y fácil de conseguir, la remolacha es un alimento que puede ayudar a bajar la presión arterial, mejorar la memoria, aumentar la resistencia física y proteger tu hígado en pocas semanas. Según el experto en medicina funcional, Carlos Jaramillo, la remolacha destaca por sus poderosos beneficios, incluso por encima de los llamados “superpolvos” o suplementos costosos.
La remolacha (o betabel) no es simplemente un carbohidrato rojo; es un alimento con una química interna muy rica que proporciona nutrientes clave para promover el bienestar general.
Cinco nutrientes clave de la remolacha
A continuación, los cinco componentes esenciales que aporta este vegetal, según explica Jaramillo:
- Nitratos inorgánicos: Estos se convierten en óxido nítrico, el cual es producido por la capa interna de las células de la arteria (endotelio) para ayudar a mantener los vasos dilatados. Esto mejora el flujo sanguíneo y la oxigenación en todo el cuerpo.
- Betalaínas: Existen dos tipos principales, las betacianinas y las betaxantinas, que actúan como antioxidantes y antiinflamatorios naturales de alta potencia.
- Betaína: También conocida como trimetilglicina, es fundamental en la metilación, un proceso celular necesario para la regeneración de tejidos, la reparación del ADN y la desintoxicación hepática. También beneficia el metabolismo, la energía y la función de la tiroides.
- Fibra y polifenoles: Su riqueza en fibra y antioxidantes contribuye a una microbiota intestinal saludable, lo que a su vez permite un mejor control glucémico.
- Minerales: Contiene una gran variedad de minerales esenciales como potasio, magnesio y hierro.
Para Jaramillo, la remolacha actúa como un booster vascular y metabólico con un escudo antioxidante integrado.
9 beneficios de la remolacha según la ciencia
- Presión arterial: Su consumo contribuye a tener arterias más elásticas y una mejor vasodilatación. Los nitratos aumentan el óxido nítrico, relajando el endotelio y reduciendo la presión arterial. Lo que contribuye a mejorar las condiciones de la enfermedad cardiovascular. Dato clave: La saliva inicia la conversión de estos nitratos; por ello, se recomienda masticar la remolacha y evitar enjuagues bucales inmediatamente antes de consumirla para no eliminar las bacterias necesarias para este proceso.
- Salud vascular integral: Reduce la rigidez arterial y protege contra el deterioro cognitivo o accidentes vasculares. No es magia, es ciencia nutricional aplicada.
- Menos inflamación y estrés oxidativo: Las betalaínas neutralizan los radicales libres, favoreciendo la recuperación muscular, la cicatrización y la adaptación al estrés.
- Rendimiento físico y oxigenación: Al mejorar la circulación, llega más oxígeno a las mitocondrias, optimizando la producción de energía y brindando mayor resistencia física. Jaramillo recomienda consumir entre 200 a 300 gramos de remolacha unas 2 o 3 horas antes del entrenamiento.
- Cerebro más atento: Mejora el flujo sanguíneo cerebral (perfusión), lo que se asocia directamente con una mejor memoria, mayor atención y una función ejecutiva óptima.
- Hígado protegido: La betaína optimiza el procesamiento de grasas en el hígado y ayuda a regular la homocisteína, un aminoácido relacionado con el riesgo cardiovascular. Es una aliada contra el hígado graso.
- Microbiota y glucosa estable: Al consumirla entera, su fibra actúa como prebiótico, aporta saciedad y evita los picos bruscos de azúcar en la sangre.
- Minerales para el sistema nervioso: El potasio y el magnesio son vitales para la conducción nerviosa y para prevenir calambres musculares.
- Apoyo inmunológico: Los polifenoles y la vitamina C fortalecen el sistema inmune y estimulan la producción de colágeno.
La remolacha es un potente aliado metabólico. Gracias a su concentración de nitratos, betaína y betalaínas, la ciencia respalda su capacidad para proteger el corazón, el hígado y el cerebro. Para obtener sus máximos beneficios, lo ideal es consumirla entera (asada o al vapor), evitando cocciones excesivamente largas para no degradar sus compuestos activos.
