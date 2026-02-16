Cómo la remolacha ayuda a limpiar las arterias y a mejorar la función cardiovascular

De color rojo superintenso, barata y fácil de conseguir, la remolacha es un alimento que puede ayudar a bajar la presión arterial, mejorar la memoria, aumentar la resistencia física y proteger tu hígado en pocas semanas. Según el experto en medicina funcional, Carlos Jaramillo, la remolacha destaca por sus poderosos beneficios, incluso por encima de los llamados “superpolvos” o suplementos costosos.

La remolacha (o betabel) no es simplemente un carbohidrato rojo; es un alimento con una química interna muy rica que proporciona nutrientes clave para promover el bienestar general.

Cinco nutrientes clave de la remolacha

La remolacha tiene compuestos claves para mejorar la salud cardiovascular. Crédito: Shutterstock

A continuación, los cinco componentes esenciales que aporta este vegetal, según explica Jaramillo:

Nitratos inorgánicos: Estos se convierten en óxido nítrico, el cual es producido por la capa interna de las células de la arteria (endotelio) para ayudar a mantener los vasos dilatados. Esto mejora el flujo sanguíneo y la oxigenación en todo el cuerpo. Betalaínas: Existen dos tipos principales, las betacianinas y las betaxantinas, que actúan como antioxidantes y antiinflamatorios naturales de alta potencia. Betaína: También conocida como trimetilglicina, es fundamental en la metilación, un proceso celular necesario para la regeneración de tejidos, la reparación del ADN y la desintoxicación hepática. También beneficia el metabolismo, la energía y la función de la tiroides. Fibra y polifenoles: Su riqueza en fibra y antioxidantes contribuye a una microbiota intestinal saludable, lo que a su vez permite un mejor control glucémico. Minerales: Contiene una gran variedad de minerales esenciales como potasio, magnesio y hierro.

Para Jaramillo, la remolacha actúa como un booster vascular y metabólico con un escudo antioxidante integrado.

9 beneficios de la remolacha según la ciencia

Según el Dr. Jaramillo, sus nitratos mejoran el flujo sanguíneo, la memoria y la resistencia física. Crédito: Shutterstock

Presión arterial: Su consumo contribuye a tener arterias más elásticas y una mejor vasodilatación. Los nitratos aumentan el óxido nítrico, relajando el endotelio y reduciendo la presión arterial. Lo que contribuye a mejorar las condiciones de la enfermedad cardiovascular. Dato clave: La saliva inicia la conversión de estos nitratos; por ello, se recomienda masticar la remolacha y evitar enjuagues bucales inmediatamente antes de consumirla para no eliminar las bacterias necesarias para este proceso. Salud vascular integral: Reduce la rigidez arterial y protege contra el deterioro cognitivo o accidentes vasculares. No es magia, es ciencia nutricional aplicada. Menos inflamación y estrés oxidativo: Las betalaínas neutralizan los radicales libres, favoreciendo la recuperación muscular, la cicatrización y la adaptación al estrés. Rendimiento físico y oxigenación: Al mejorar la circulación, llega más oxígeno a las mitocondrias, optimizando la producción de energía y brindando mayor resistencia física. Jaramillo recomienda consumir entre 200 a 300 gramos de remolacha unas 2 o 3 horas antes del entrenamiento. Cerebro más atento: Mejora el flujo sanguíneo cerebral (perfusión), lo que se asocia directamente con una mejor memoria, mayor atención y una función ejecutiva óptima. Hígado protegido: La betaína optimiza el procesamiento de grasas en el hígado y ayuda a regular la homocisteína, un aminoácido relacionado con el riesgo cardiovascular. Es una aliada contra el hígado graso. Microbiota y glucosa estable: Al consumirla entera, su fibra actúa como prebiótico, aporta saciedad y evita los picos bruscos de azúcar en la sangre. Minerales para el sistema nervioso: El potasio y el magnesio son vitales para la conducción nerviosa y para prevenir calambres musculares. Apoyo inmunológico: Los polifenoles y la vitamina C fortalecen el sistema inmune y estimulan la producción de colágeno.

La remolacha tiene compuestos que ayudan a la depuración natural del cuerpo. Crédito: Shutterstock

La remolacha es un potente aliado metabólico. Gracias a su concentración de nitratos, betaína y betalaínas, la ciencia respalda su capacidad para proteger el corazón, el hígado y el cerebro. Para obtener sus máximos beneficios, lo ideal es consumirla entera (asada o al vapor), evitando cocciones excesivamente largas para no degradar sus compuestos activos.

