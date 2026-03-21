Karol G impulsará al talento latino en pleno Coachella

La próxima edición de Coachella no sólo tendrá a Karol G como figura central, también servirá como vitrina para emprendedores de toda América Latina que llegarán a California bajo una idea impulsada por la propia artista.

Su presencia como la primera latina en liderar el cartel ya había despertado entusiasmo y emoción, y ahora suma una propuesta que conecta música, identidad y negocios independientes.

La intérprete compartirá escenario principal con Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes también llegan con nuevos lanzamientos. Entre el 10 y el 19 de abril, el Empire Polo Club en Indio se convertirá en el punto de encuentro para miles de asistentes que esperan escuchar éxitos como “Tropicoqueta”, “Mañana será bonito”, “Latina Foreva” e “Ivonny Bonita”.

La colombiana adelantó que el espectáculo se viene trabajando desde noviembre y que los ensayos comenzaron en enero, lo que anticipa un despliegue pensado al detalle.

Un “flea market” diseñado para celebrar lo latino

La propuesta empresarial llega de la mano de Bichota Records, que anunció la creación del “Flea Market by Bichota Records”. Este espacio funcionará los días 12 y 19 de abril en The Street Fair del College of the Desert, en Palm Desert, con la intención de acompañar la fiesta musical con un recorrido creativo donde el protagonismo lo tendrán negocios latinoamericanos.

Según la convocatoria publicada por el sello en su cuenta de Instagram, la participación está dirigida exclusivamente a marcas, diseñadores y proyectos que trabajen a partir de una identidad latinoamericana reconocible. “¿Eres artesano o tienes un emprendimiento que resalta los colores, la bandera o el orgullo de tu país? Te invitamos a ser parte del Flea Market by Bichota Records”, se expresa en la invitación.

Para organizar las postulaciones, se abrieron tres categorías: “Ready to wear”, destinada a prendas listas para usar con influencia cultural; “Accesorios”, que incluye piezas como bolsos, gafas, pañuelos o artículos “handmade”; y “Piezas únicas”, dedicadas a trabajos intervenidos a mano o con técnicas distintivas. Cada marca podrá inscribirse sólo en una de estas opciones.

¿Cómo funciona el proceso y qué sigue para los seleccionados?

El modelo planteado por Bichota Records consiste en una compraventa oficial. Los emprendimientos envían sus productos, y si son seleccionados, la organización los adquiere para integrarlos en el mercadillo.

Entre los requisitos figuran la capacidad de producir y enviar internacionalmente, contar con diseños propios que no vulneren derechos de terceros y entregar un número mínimo de piezas dentro del plazo estipulado. Todos los artículos deberán estar listos para usar y reflejar elementos auténticos de cada país.

Serán elegidas 20 marcas finalistas que avanzarán a una segunda fase. Los productos comprados se exhibirán durante el festival, lo que permitirá que el público descubra creaciones originales procedentes de distintos rincones de Latinoamérica. Para la organización, el objetivo es impulsar la visibilidad del talento regional en uno de los escenarios culturales más influyentes del planeta.

La convocatoria cerró el 20 de marzo y el 23 se publicará la lista de preseleccionados y, hasta el 27, se informará cuáles son los emprendimientos elegidos. El proceso de registro se realiza en el sitio fleamarketbybr.com, mediante la opción “Aplicar ahora”, que enlaza a un formulario con los datos necesarios.

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