Karol G publica sentido mensaje por el Día de la Mujer: “Tu voz importa, tu historia importa”

La cantante colombiana Karol G publicó una reflexión en sus redes sociales a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. En un texto, la artista comenzó confesando que en el pasado pensaba que era mejor para ella si hubiese nacido como un hombre y no como una mujer.

La intérprete de ‘Papasito’ aseguró que estaba convencida de que ser hombre significaba tener mayores oportunidades.

“Por muchos años pensé ‘qué chimba hubiera sido haber nacido hombre…’. Lo veía como algo que te abría todas las puertas a nuevas oportunidades porque, de cierta forma, todo lo que quería hacer parecía condicionado a que era mujer… y que, por ende, no lo iba a lograr”, comenzó diciendo en su texto publicado en las historias.

Karol G reconoce que, después de años de aprendizaje, actualmente agradece el hecho de ser una mujer y confiesa que si tuviese la oportunidad de volver a nacer, elegiría ser una mujer.

“Sentimos fuerte, sentimos grande, sentimos profundo, sentimos con piedad, con empatía… sentimos amor incluso en los momentos más oscuros. Las mujeres tenemos una capacidad increíble de sostener la vida, de reconstruirnos, de sanar y seguir caminando por más cansadas que estemos. Podemos estar completamente rotas por dentro y aun así seguir construyendo todo a nuestro alrededor”, expresó.

“La Bichota”, como también es conocida artísticamente, resaltó la capacidad de superación y reinvención de las mujeres que ha conocido en su vida y expresó lo inspirada que se siente por ellas.

“Y cada una de esas historias me ha inspirado y me ha llenado de valor para seguir demostrando de todo lo que somos capaces cuando decidimos ser quienes queremos ser, confiar en nosotras mismas e ir por TODO!”, aseguró.

Para cerrar, Karol G dedicó un mensaje dirigido a sus seguidoras. “No dejes que nada te quite esa fuerza… que nadie te quite las ganas de ser, de hablar, de opinar, de querer, de hacer, de sentir! que nada te robe tu libertad. Ve por todo lo que sueñas. Haz todo lo que quieras hacer. Tu voz importa, tu historia importa, tu lugar en este mundo es tuyo. Estamos aquí de paso, ¡DISFRUTA!”, finalizó.

El Día Internacional de la Mujer se conmemora el 8 de marzo para honrar a las mujeres que durante el siglo XX lucharon para obtener derechos básicos que en aquella época les eran negados a las mujeres. Estos incluyen el derecho al voto, autonomía económica y sobre su propio cuerpo, derechos de movilidad o derechos laborales.

