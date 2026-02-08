Karol G, Cardi B y Pedro Pascal presentes en “la casita” de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Bad Bunny puso a todos a bailar con su show en el medio tiempo del Super Bowl en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El astro boricua apostó nuevamente para la escenografía por su famosa “casita”, ícono de su residencia musical en Puerto Rico en 2025, e invitó a varias estrellas para que lo acompañaran en este momento especial de su carrera.

Durante el show se pudo observar que los invitados a la casita de Bad Bunny en el Super Bowl fue la cantante colombiana Karol G, la rapera dominicana Cardi B, la rapera puertorriqueña Young Miko, la actriz Jessica Alba y el actor chileno Pedro Pascal. Además, estuvo presente la estrella del béisbol, el venezolano Ronald Acuña Jr.

¡Así se vió la casita de Bad Bunny en el #SuperBowl 2026!

Arranca el show del medio tiempo y, en la casita de Bad Bunny aparecen nombres como Jessica Alba, Karol G, Young Miko, Cardi B y Pedro Pascal.



Mira EN VIVO lo que pasa en el Super Bowl aquí: https://t.co/BY9uPGwvH3 pic.twitter.com/Uhc9vXGf6v — Vogue Mex y Latam (@voguelatam) February 9, 2026

El show contó con otros invitados que acompañaron a Bad Bunny con un número musical. Para sorpresa de todos, la cantante Lady Gaga apareció en el escenario cantando su tema ganador del Grammy ‘Die With a Smile’ pero en versión salsa. Luego demostró que también sabe moverse al ritmo de este género musical al bailar con Bad Bunny.

Luego apareció el cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien cantó ‘Lo que le pasó a Hawai’, una canción de protesta del último álbum de Bad Bunny, ‘Debí tirar más fotos’ con la que denuncia la gentrificación en Puerto Rico.

El show de Bad Bunny en su totalidad fue un homenaje a la cultura boricua, una reivindicación de su valía y exaltó el orgullo latinoamericano en un momento difícil para los latinos en Estados Unidos. La presentación del puertorriqueño ha sido aplaudida, tanto por sus fanáticos como por los que no lo son, ya que cantó en español, denunció injusticias y elevó un mensaje de respeto y unión cantando completamente en español en el evento deportivo más importante para los estadounidenses.

Bad Bunny se convirtió en el primer artista en cantar en solitario en el medio tiempo del Super Bowl. Su elección causó opiniones encontradas, ya que muchos criticaron que no se escogiera un artista que cantara en inglés. Otros, en cambio, celebraron que la NFL y Roc Nation apostaran por un talento latino en medio de las políticas antimigratorias y las redadas que ha llevado a cabo ICE en diferentes ciudades del país.

