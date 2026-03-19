Karol G calienta motores rumbo a Coachella 2026

El pulso del Empire Polo Club empieza a sentirse distinto cada vez que el nombre de Karol G aparece. La colombiana está a días de ocupar un sitio histórico como la primera latina en comandar el cartel de Coachella, compartiendo fechas con Justin Bieber y Sabrina Carpenter. La expectativa del público crece porque sus shows del 12 y 19 de abril prometen una mezcla de nostalgia y estrenos que podrá verse también a través de YouTube.

Su lista tentativa de canciones deja ver un recorrido amplio por su carrera. Suenan fuertes “TQG” junto a Shakira, “Tá OK” con DENNIS y Kevin O Chris, y “Coleccionando Heridas” con Marco Antonio Solís.

También hay pistas a temas queridos por sus seguidores como “Pineapple” y “Bichota”, además de novedades como “Si Antes Te Hubiera Conocido”, “Ivonny Bonita”, “OKI DOKI” y “+57”, un homenaje a la escena musical de Colombia. Todo apunta a un espectáculo vibrante que combinará colaboraciones con la energía que la ha llevado a dominar los escenarios globales.

Una captura en Instagram desata especulaciones sobre su próximo tour

Mientras tanto, en redes todo se descontroló cuando la artista publicó un simple pantallazo de WhatsApp en Instagram. En esa captura admitía que ya no podía contener las ganas de volver a salir de gira, lo que sus seguidores interpretaron como una confirmación implícita de que el “Tropicoqueta Tour” está en camino.

La gira servirá como columna vertebral del álbum que lanzó el año pasado y, según versiones de la industria, llegará con un cambio total de estética. Atrás quedarían las nubes y el imaginario pastel para dar paso a un universo caribeño lleno de palmeras, arena y un ambiente de fiesta contínua.

Todo esto confirmaría la búsqueda de un show visualmente expansivo, pensado para elevar la fuerza de los ritmos latinos que distinguen a la cantante.

Un “baby pelón” para apoyar a niños con cáncer

La artista también protagoniza actualmente un proyecto que toca fibras profundas. Karol G se unió a la fundación Juegaterapia para crear un “baby pelón” del que sólo existirán ocho mil unidades. La colaboración llega entrelazada a su propia fundación, Con Cora, con la intención de acompañar a niños que atraviesan tratamientos contra el cáncer y hacer de su proceso uno más llevadero.

El lema de Juegaterapia, “la quimio jugando se pasa volando”, marcó el espíritu del diseño. Durante la creación del muñeco, Karol G compartió tiempo con dos pequeñas colombianas, María José y María Ángel, quienes terminaron cantando junto a ella “Mientras Me Curo Del Cora”, tema de su disco “Mañana será bonito”. En redes sociales, la fundación mostró ese momento y lo describió como un recuerdo que quedará con ellas para siempre.

El equipo de Con Cora también expresó su entusiasmo por esta alianza: “Nos emociona profundamente la conexión que hoy iniciamos con Juegaterapia, una colaboración que permitirá transformar, a través del juego, la experiencia de los niños y sus familias”.

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