Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del viernes 20 de marzo de 2026

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy viernes 20 de marzo.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del viernes 20 de marzo

Los números ganadores son: 08 10 16 20 21 24 35 39 42 46 50 52 55 58 60 61 71 73 75 79

Números ganadores de Numbers del viernes 20 de marzo

Combinación mediodía: 04 00 01

Combinación noche: 00 05 05

Números ganadores de Win 4 del viernes 20 de marzo

Combinación mediodía: 05 04 07 00

Combinación noche: 00 05 06 05

Números ganadores de Take 5 del viernes 20 de marzo

Combinación mediodía: 20 21 26 27 35

Combinación noche: 01 18 33 37 38

Errores comunes a evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es importante evitar ciertos errores que pueden reducir las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, uno de los errores más frecuentes es seleccionar números basados en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto provoca que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos otros quedan desechados y se ignoran y podrían ser potencialmente ganadoras.

Otro error común es no comprobar los resultados de la lotería apropiadamenet. Pueden escaparse ciertos premios menores que podrían haberse ganado. También, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (algunos jugadores han descartado por error boletos con premio).

Por último, se aconseja evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas normas y pautas como mencionábamos arriba que pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Trucos para seleccionar tus números de lotería

Seleccionar tu jugada de lotería puede ser un desafío, pero hay algunas estrategias que pueden ayudar en este proceso y aumentar las posibilidades de ganar.

Un buen truco es utilizar la estadística, analizando las frecuencias de los números sorteados anteriormente y seleccionando aquellos más frecuentes. Esto se basa en la teoría de que los números que salen más veces en el pasado tienen una mayor probabilidad de ser sorteados nuevamente en el futuro.

Otra estrategia es utilizar un enfoque de números fríos y calientes, escogiendo números que no han sido sorteados previamente (números fríos) o números que se sortearon con frecuencia en un período corto (números calientes). Algunos jugadores prefieren combinar números fríos y calientes en un solo boleto.

También se pueden utilizar sistemas de ruedas, que se basan en seleccionar grupos de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Esta técnica garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá varios boletos ganadores.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero hay que seguir ciertos pasos para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, es necesario completar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

¿Cuáles son las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar cambian en función del juego, pero generalmente, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las probabilidades de ganar en el NYL Midday Numbers son de aproximadamente 1 en 1,000.

Otros resultados de la Lotería