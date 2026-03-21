Revelan video del arresto de Justin Timberlake en NY en 2024

Se dieron a conocer las imágenes del arresto de Justin Timberlake en los Hamptons durante el año 2024.

La policía de Sag Harbor, NY, publicó un video que recoge su detención, donde se observa la serie de pruebas de sobriedad que los agentes le solicitaron en plena vía. Mientras intenta caminar en línea recta o sostenerse sobre una sola pierna, el cantante comenta con evidente incomodidad: “Estas son pruebas realmente difíciles”.

El material, que se extiende por casi ocho horas, incluye la parada inicial efectuada después de que la policía reportara que el conductor había ignorado una señal de stop, se desvió del carril y descendió de su BMW con olor a alcohol. Ese junio, el intérprete de Tennessee se encontraba en la zona costera, conocida por su tránsito constante entre turistas y residentes de verano.

Conversaciones en carretera y un arresto que no esperaba

En el video también aparecen los intercambios verbales entre Timberlake y los agentes. El artista explica que había tomado un martini y que estaba regresando junto a sus amigos en el antiguo pueblo ballenero.

Cuando uno de los oficiales pregunta qué hacía en la ciudad, él responde: “Estoy en una gira mundial”. Ante la insistencia del agente: “¿Haciendo qué?”, Timberlake duda un momento antes de aclarar: “Gira mundial. Soy Justin Timberlake”.

Los agentes le piden caminar talón con punta sobre la carretera, mantener una pierna levantada y seguir instrucciones específicas. A ratos parece confundido, incluso se disculpa y admite sentir el corazón acelerado: “Estoy un poco nervioso”, comenta mientras intenta completar los pasos indicados. Ya dentro del auto policial pregunta: “¿Por qué me arrestan?”, una línea que también quedó registrada en la grabación.

Una vez trasladado a la comisaría, se le informa que pasará la noche retenido: “¿Voy a estar aquí toda la noche? Son salvajes, muchachos”, responde mientras solicita que la luz permanezca encendida dentro de la celda.

Lo que siguió al arresto y la disputa por el video

La publicación del material se concretó después de un acuerdo entre el municipio y los abogados del cantante, quienes inicialmente intentaron evitar que las grabaciones salieran a la luz. Argumentaban que su difusión “devastaría” la privacidad del artista al exponer “detalles íntimos, muy personales y sensibles”, además de provocar “daño grave e irreparable” a su reputación por posibles burlas o acoso.

Sin embargo, en un documento presentado en conjunto, su defensa reconoció que el video “no constituye una invasión injustificada de la privacidad personal bajo la ley estatal de información pública” y aceptaron su divulgación con partes censuradas. Medios de comunicación habían solicitado formalmente acceso al material, lo que aceleró la resolución.

Un portavoz del pueblo de Sag Harbor, a través del abogado Vincent Toomey, señaló que estaban conformes con el resultado y que pudieron cumplir con la normativa de registros públicos. Explicaron que cualquier video policial se edita para proteger la seguridad de los agentes y la privacidad de terceros antes de ser publicado.

Timberlake se declaró culpable en septiembre de 2024 por conducir bajo los efectos del alcohol. Como parte del acuerdo, se comprometió a grabar un anuncio de seguridad pública sobre los riesgos de manejar en estado de ebriedad, además de pagar una multa de 500 dólares, realizar 25 horas de servicio comunitario y enfrentar una suspensión de licencia por 90 días.

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