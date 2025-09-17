Antiguo ático de Justin Timberlake en Nueva York estuvo disponible por poco tiempo

Durante pocas horas, el antiguo ático de Justin Timberlake en Nueva York estuvo disponible en el mercado de bienes raíces. Aún se desconoce la razón por la que estuvo disponible por tan poco tiempo.

Se asegura que el ático ubicado en Tribeca entró al mercado a través de la agencia The Corcoran Group por $39.9 millones de dólares, pero dejó de estar disponible al día siguiente.

Por los momentos, los agentes de la agencia no han respondido a solicitudes de información. Podría ser que los actuales dueños se echaron para atrás con la decisión de vender, aunque también hay posibilidades de que hayan encontrado un comprador en tiempo récord.

La segunda opción tiene menos posibilidades, pues cuando una propiedad entra en proceso de compra, y cuando se cierra la negociación, en los listados marca su estado y en esta ocasión simplemente desapareció de la página.

Hay que recordar que Timberlake y su esposa Jessica Biel compraron esta residencia en 2017 por $20.18 millones de dólares y la vendieron en 2021 por $29 millones de dólares. Esto quiere decir que su actual dueño busca una ganancia de $10 millones de dólares por su venta.

También se tiene que destacar que esta no es la primera vez que la propiedad está disponible en el mercado, pues pocos meses después de que el cantante y actor la vendiera, estuvo disponible por $35 millones de dólares.

Además de las comodidades y belleza del interior de este penthouse, una de sus principales características es que se encuentra dentro de un edificio muy solicitado en la ciudad.

Timberlake y Biel compraron el apartamento el mismo año en que el edificio 443 Greenwich St. inauguró. La estructura fue convertida en un edificio residencial, aunque en todo momentos se resalta su pasado como fabrica textil.

Dentro del edificio han tenido propiedades otras personalidades de Hollywood como Meg Ryan, Jake Gyllenhaal, Mike Myers y Jennifer Lawrence. Incluso, hace un mes se informó que Gyllenhaal vendió su apartamento dentro del 443 Greenwich St. por $14 millones de dólares, la negociación la hizo fuera del mercado de bienes raíces.

