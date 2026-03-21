Santi Giménez vuelve a jugar con AC Milan tras 5 meses lesionado

El mexicano Santiago Giménez, delantero del Milan, volvió este sábado a pisar el terreno de juego, en el duelo ante el Torino, tras casi 5 meses apartado por una lesión en su tobillo derecho que incluso le obligó a pasar por quirófano, en diciembre de 2025.

Giménez, apodado ‘El Bebote’, con contrato hasta 2029 con la entidad ‘rossonera’, entró en el minuto 77 del duelo ante el Torino en San Siro.

No jugaba desde el pasado 28 de octubre. Desde entonces, se perdió 22 partidos entre Serie A, Copa Italia y Supercopa de Italia.

Il #Milan rialza la testa dopo la sconfitta di misura contro la Lazio battendo il Torino per 3-2. I rossoneri portano a casa i 3 punti grazie ai gol di Pavlovic, Rabiot e Fofana. Da segnalare anche il ritorno in campo di Santiago #Gimenez, 144 giorni dopo l'ultima presenza🔴⚫️ pic.twitter.com/eHZ5im4YjY — Giulia Mazzoleni⚽️🏎 (@giulymazzo28) March 21, 2026

En un inicio, el mexicano intentó recuperarse sin necesidad de intervención quirúrgica, pero el 19 de diciembre, tras no superar completamente sus molestias, se operó.

En ese contexto, el Milan fichó al alemán Niclas Fullkrug, para suplir su baja. El único gol de Giménez en lo que va de curso fue en la Copa Italia ante el Lecce, el pasado 23 de septiembre.

El delantero mexicano está entre los convocados por México para la doble fecha FIFA en la que se medirán a Portugal y Bélgica.

AC Milan sufre pero se lleva la victoria ante Torino

El Milan se llevó la victoria 3-2 ante el Torino que los pone nuevamente en el segundo puesto, a cinco puntos del Inter Milán, que tiene un partido menos.

Strahinja Pavlovic abrió el marcador para los Rossoneri en el minuto 37, pero el argentino Giovanni Simeone igualó el marcador en el minuto 44.

Pero el Milan resolvió el partido con dos goles en dos minutos. Adrien Rabiot anotó en el minuto 54 y Youssouf Fofana amplió el marcador 3-1 en el minuto 56.

Simeone puso en aprietos al Milan con un gol de penal en los minutos finales, pero el club italiano aseguró los tres puntos.

Inter Milan irá contra la Fiorentina y necesitará sumar puntos para no sufrir el asedio de su rival de la misma ciudad.

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