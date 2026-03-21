Raúl Jiménez anota y dedica el gol a su padre fallecido en victoria del Fulham

Raúl Jiménez anotó en la victoria del Fulham 3-1 en un gol emotivo para el delantero mexicano, el primero tras la muerte de su padre, el pasado 11 de marzo.

Jiménez entró de cambio en el minuto 82 por Rodrigo Muniz y en el 90+3 provocó una jugada de penal cuando el partido estaba 2-1 a favor del Fulham.

El delantero mexicano agarró el balón y cobró el penal para marcar el 3-1 y asegurar los tres puntos de su club en un partido emotivo para el mexicano.

Luego de la anotación, el futbolista del Fulham se arrodilló y levantó las manos al cielo en claro homenaje a su padre.

Tras el partido, Jiménez se mostró emotivo y el director técnico Marco Da Silva fue a abrazarlos, así como el resto de sus compañeros.

Raul Jimenez: Penalty Perfection. 🎯 pic.twitter.com/1npxzCAdhh — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) March 21, 2026

Raúl Jiménez vuelve a la senda del gol en Premier League

Jiménez marcó por primera vez desde el pasado 22 de febrero cuando anotó un gol en la victoria 3-1 ante el Sunderland.

Desde allí había disputado dos de cuatro partidos como titular sin conseguir un gol. Este sábado rompió esa racha desde los 12 pasos.

Raúl Jiménez está perfecto en los penales. El delantero mexicano ha anotado 14 penales de 14 intentos durante su carrera en la Premier League.

Este fue su noveno gol en la temporada junto a tres asistencias en 30 partidos disputados de Premier League.

El club inglés está noveno en la tabla con 44 puntos, a cinco puntos del quinto puesto, último lugar que da cupos a competiciones europeas.

Su siguiente encuentro será ante el Liverpool en Anfield, aunque luego de la fecha FIFA.

Raúl Jiménez es uno de los convocados por la selección de México que se enfrentarán a Portugal y Bélgica en suelo mexicano.

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