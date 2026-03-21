Se autodeportó alumno de Nueva York detenido por ICE; autoridad escolar viajó a Guatemala para graduarlo

Álvaro Velásquez regresó de manera voluntaria a Guatemala tras ser detenido por ICE en Nueva York y enviado a un centro en Texas, lo que impidió que asistiera a su graduación de secundaria.

La detención sucedió el pasado mes de mayo, a sólo unas semanas de su graduación de la escuela secundaria, explicó ABC News. Conmovido e indignado, ahora 10 meses después el superintendente escolar de Roosevelt (condado Nassau, Long Island), el Dr. Shawn Wightman, realizó un viaje por cuenta propia a San Marcos, Guatemala, para entregarle a Velásquez su diploma, en una graduación simbólica.

“Es muy difícil, como superintendente y como padre, pensar en qué pasaría si algo así le ocurriera a alguno de mis hijos”, comentó Wightman. Y agregó que Velásquez “No era un criminal empedernido ni nada por el estilo; no tenía ningún tipo de antecedentes. Ese fue el momento en que todos se dieron cuenta de que esto es una realidad palpable… Cuando lo detuvieron, realmente nos afectó mucho a varios de nosotros”.

Tras ser arrestado, Velásquez fue trasladado a un centro de detención en Texas, donde pasó meses antes de optar por la autodeportación y regresar a Guatemala. En septiembre, Wightman lo visitó allí porque sentía que el joven merecía recibir su birrete, su toga y su diploma. Pero le negaron el acceso.

“Fue una realidad muy cruda para mí entrar allí, porque había una barrera”, comentó Wightman. Pero sabía que tenía que intentarlo de nuevo. Tras negarse a darse por vencido, Wightman tomó dos vuelos y realizó un viaje en automóvil de cinco horas y media a través de las montañas de Guatemala, donde finalmente pudo reencontrarse con Velásquez y su familia.

“Esto es increíble para mí. Él me ayudó. Y me brindó su apoyo durante todo este tiempo”, agradeció Velásquez. Pero en Roosevelt, donde la población estudiantil es 65% latina, su caso fue sólo el comienzo. Desde que Velásquez fue detenido, otros tres estudiantes locales han visto sus vidas trastocadas por el ICE: uno fue detenido, otro corre el riesgo de ser deportado y un tercero, cuyo padre fue arrestado, ahora tiene que trabajar para mantener a su familia.

Velasquez llegó a Estados Unidos solo cuando tenía apenas 16 años y ha pasado por mucho. “No siento que esté solo. Sé que lo tengo a él y a mi familia», agregó Velasquez en relación a Wightman. Ahora también tiene su diploma, recibido de un docente que le enseñó a no abandonar a las personas cuando más necesitan apoyo.