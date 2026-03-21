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Yankees deciden bajar a Jasson Domínguez a Ligas Menores en Spring Training

Jasson Domínguez se quedó sin un puesto en los Yankees tras batear .325 de promedio y 10 impulsadas en Spring Training

New York Yankees' Jasson Domínguez hits a run scoring single during the second inning of a baseball game against the Toronto Blue Jays, Saturday, Sept. 6, 2025, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)

Jasson Domínguez tiene .325 en Spring Training. Crédito: Adam Hunger | AP

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Por  Reinaldo Oliveros

Los Yankees de Nueva York decidieron bajar a Jason Domínguez a Ligas Menores en el Spring Training y se queda sin puesto en el primer equipo.

Domínguez tenía un promedio de .325, 3 jonrones, 10 carreras impulsadas, .978 de OPS en 23 de los entrenamientos primaverales.

Los Yankees tendrían a Aaron Judge, Trent Grisham y Cody Bellinger como los tres jardineros para el Opening Day que será el próximo miércoles ante los Gigantes de San Francisco.

Domínguez se rompió el ligamento colateral cubital derecho a finales de la temporada 2023, justo después de su debut en las Grandes Ligas. Entre 2023 y 2024 solo pudo estar en 26 juegos con los Bombarderos del Bronx.

Tuvo un desempeño irregular el año pasado, con un promedio de bateo de .257, 10 jonrones y 47 carreras impulsadas en 429 apariciones al plato.

El lineup de los Yankees en la temporada 2026 

Los Yankees tendrían un lineup similar en este 2026 en comparación a la temporada anterior. El equipo contaría con la presencia de Giancarlo Stanton desde el primer juego y Ben Rice se afianzaría en la primera base.

Así sería el lineup de los Yankees para el Opening Day 2026

  1. Trent Grisham – CF
  2. Aaron Judge – RF
  3. Cody Bellinger – LF
  4. Ben Rice – 1B
  5. Giancarlo Stanton – DH
  6. Jazz Chisholm – 2B
  7. Austin Wells – C
  8. José Caballero – SS
  9. Ryan McMahon – 3B

Los Yankees viene de ser uno de los equipos con mejor OPS y mayor cantidad de cuadrangulares durante la campaña pasada.

Aunque uno de los departamentos que deben mejorar será el pitcheo con la reincorporación de Gerrit Cole y Luis Gil.

Mientras que Max Fried será el líder de la rotación al comienzo de la temporada y el zurdo Carlos Rodón se espera que llegue a mediados de mayo tras someterse a una cirugía en su codo.

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