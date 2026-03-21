Yankees deciden bajar a Jasson Domínguez a Ligas Menores en Spring Training

Los Yankees de Nueva York decidieron bajar a Jason Domínguez a Ligas Menores en el Spring Training y se queda sin puesto en el primer equipo.

Domínguez tenía un promedio de .325, 3 jonrones, 10 carreras impulsadas, .978 de OPS en 23 de los entrenamientos primaverales.

Los Yankees tendrían a Aaron Judge, Trent Grisham y Cody Bellinger como los tres jardineros para el Opening Day que será el próximo miércoles ante los Gigantes de San Francisco.

Jasson Dominguez will begin the season in the Minor Leagues pic.twitter.com/KojL4yiJeu — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) March 20, 2026

Domínguez se rompió el ligamento colateral cubital derecho a finales de la temporada 2023, justo después de su debut en las Grandes Ligas. Entre 2023 y 2024 solo pudo estar en 26 juegos con los Bombarderos del Bronx.

Tuvo un desempeño irregular el año pasado, con un promedio de bateo de .257, 10 jonrones y 47 carreras impulsadas en 429 apariciones al plato.

El lineup de los Yankees en la temporada 2026

Los Yankees tendrían un lineup similar en este 2026 en comparación a la temporada anterior. El equipo contaría con la presencia de Giancarlo Stanton desde el primer juego y Ben Rice se afianzaría en la primera base.

Así sería el lineup de los Yankees para el Opening Day 2026

Trent Grisham – CF Aaron Judge – RF Cody Bellinger – LF Ben Rice – 1B Giancarlo Stanton – DH Jazz Chisholm – 2B Austin Wells – C José Caballero – SS Ryan McMahon – 3B

Los Yankees viene de ser uno de los equipos con mejor OPS y mayor cantidad de cuadrangulares durante la campaña pasada.

Aunque uno de los departamentos que deben mejorar será el pitcheo con la reincorporación de Gerrit Cole y Luis Gil.

Mientras que Max Fried será el líder de la rotación al comienzo de la temporada y el zurdo Carlos Rodón se espera que llegue a mediados de mayo tras someterse a una cirugía en su codo.

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