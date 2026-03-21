Yankees deciden bajar a Jasson Domínguez a Ligas Menores en Spring Training
Jasson Domínguez se quedó sin un puesto en los Yankees tras batear .325 de promedio y 10 impulsadas en Spring Training
Los Yankees de Nueva York decidieron bajar a Jason Domínguez a Ligas Menores en el Spring Training y se queda sin puesto en el primer equipo.
Domínguez tenía un promedio de .325, 3 jonrones, 10 carreras impulsadas, .978 de OPS en 23 de los entrenamientos primaverales.
Los Yankees tendrían a Aaron Judge, Trent Grisham y Cody Bellinger como los tres jardineros para el Opening Day que será el próximo miércoles ante los Gigantes de San Francisco.
Domínguez se rompió el ligamento colateral cubital derecho a finales de la temporada 2023, justo después de su debut en las Grandes Ligas. Entre 2023 y 2024 solo pudo estar en 26 juegos con los Bombarderos del Bronx.
Tuvo un desempeño irregular el año pasado, con un promedio de bateo de .257, 10 jonrones y 47 carreras impulsadas en 429 apariciones al plato.
El lineup de los Yankees en la temporada 2026
Los Yankees tendrían un lineup similar en este 2026 en comparación a la temporada anterior. El equipo contaría con la presencia de Giancarlo Stanton desde el primer juego y Ben Rice se afianzaría en la primera base.
Así sería el lineup de los Yankees para el Opening Day 2026
- Trent Grisham – CF
- Aaron Judge – RF
- Cody Bellinger – LF
- Ben Rice – 1B
- Giancarlo Stanton – DH
- Jazz Chisholm – 2B
- Austin Wells – C
- José Caballero – SS
- Ryan McMahon – 3B
Los Yankees viene de ser uno de los equipos con mejor OPS y mayor cantidad de cuadrangulares durante la campaña pasada.
Aunque uno de los departamentos que deben mejorar será el pitcheo con la reincorporación de Gerrit Cole y Luis Gil.
Mientras que Max Fried será el líder de la rotación al comienzo de la temporada y el zurdo Carlos Rodón se espera que llegue a mediados de mayo tras someterse a una cirugía en su codo.
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