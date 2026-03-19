Curazoleño Jurickson Profar perderá toda la temporada de MLB tras confirmarse suspensión por doping

Jurickson Profar, jardinero curazoleño de los Atlanta Braves, se perderá toda la temporada 2026 tras resolverse su apelación por un resultado positivo en una prueba de sustancias para mejorar el rendimiento.

Profar cumplirá una suspensión de 162 partidos por dar positivo por segunda vez y no podrá participar en la postemporada de 2026.

Las Grandes Ligas de Béisbol anunciaron a principios de este mes que Profar dio positivo por “testosterona exógena y sus metabolitos”.

Es el sexto jugador en recibir una suspensión de 162 partidos por el uso de sustancias para mejorar el rendimiento desde que la MLB aumentó la sanción para los reincidentes a una temporada completa en 2014.

Profar, de 33 años, perderá la totalidad de su salario de $15 millones de dólares para 2026.

Atlanta Braves outfielder Jurickson Profar will miss the entire 2026 season after his appeal of a positive PED test was resolved. He will serve a 162-game suspension for testing positive a second time and will be ineligible for postseason play. — Jeff Passan (@JeffPassan) March 19, 2026

MLB suspende 80 juegos al jardinero Johan Rojas por dopaje

Hace un par de días, el jardinero dominicano de los Filis de Filadelfia Johan Rojas fue suspendido por los primeros 80 juegos de la temporada por las Grandes Ligas de Béisbol, tras dar positivo por la sustancia para mejorar el rendimiento Boldenona.

El anuncio de la suspensión de Rojas se produjo después de que un árbitro independiente, Martin F. Scheinman, rechazara una queja presentada por la asociación de jugadores que apelaba la sanción disciplinaria.

Salvo que haya suspensiones por lluvia, Rojas sería elegible para jugar con los Filis el 25 de junio. Perdería 395.305 dólares de salario de su contrato, que le paga a una tasa de 803.500 dólares mientras está en las Grandes Ligas y de $321,826 dólares mientras está en las menores. Si no hay aplazamientos, la suspensión abarcaría 92 días de la temporada de 187 días.

Rojas, de 25 años, bateó para .224 con un jonrón, 18 carreras impulsadas y 12 bases robadas con los Filis la temporada pasada. Fue enviado a Triple-A Lehigh Valley el 1 de agosto y no jugó para Filadelfia durante el resto de la temporada. Rojas se fue de 15-3 con una carrera impulsada para los Filis durante los entrenamientos de primavera de este año.

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