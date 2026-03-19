Comisionado Rob Manfred plantea mover el Clásico Mundial de Béisbol a mitad de temporada de MLB

Tras haber batido récords de asistencia y audiencia televisiva, el Clásico Mundial de Béisbol regresará en 2029 o 2030 y, en algún momento futuro, podría trasladarse a mitad de temporada, cuando los clubes serían menos propensos a restringir a los jugadores.

Desde su creación en 2006, el torneo se ha disputado durante los entrenamientos de primavera. Las reglas del torneo incluyen restricciones en el número de lanzamientos, y los equipos pueden exigir límites más estrictos o negar la participación a los jugadores.

Pero el comisionado de la MLB, Rob Manfred, ha planteado en marzo de 2026 la posibilidad de trasladar el Clásico Mundial de Béisbol a mitad de temporada, una idea que representa un cambio radical respecto al formato tradicional.

“Obviamente, tenemos compromisos con Fox respecto al Juego de Estrellas a mitad de temporada hasta 2028”, declaró el comisionado de béisbol Rob Manfred el miércoles durante una entrevista con Associated Press.

“A medida que el béisbol continúa evolucionando, hemos hablado sobre torneos a mitad de temporada en general. Y sin duda, si decidiéramos tomar en serio la idea de un torneo a mitad de temporada, esta sería una oportunidad ideal”, contó Manfred.

Grandes cifras del Clásico Mundial de Béisbol

El interés de los aficionados por el Clásico Mundial de Béisbol (CMB) sigue creciendo.

El CMB de este año atrajo a 1,619,839 aficionados para 47 partidos, un aumento del 24% con respecto al récord anterior de 1,306,414 en 2023. El torneo inaugural de 2006 atrajo a 740,451 aficionados para 39 partidos.

El partido más visto de 2006 fue la victoria de México sobre Estados Unidos en la segunda ronda, con 2.46 millones de espectadores en ESPN.

El partido más visto de este año hasta el domingo fue la victoria de Estados Unidos sobre República Dominicana en semifinales, con 7.37 millones de espectadores en FS1 y Fox Deportes. Esto superó el récord anterior de 5.2 millones para la final de 2023 en FS1, Fox Deportes y los servicios de streaming de Fox Sports. Las cifras de la final del martes aún no están disponibles.

“No hay nada que ver con cómo empezamos en 2006”, dijo Manfred. “Este torneo, siento que alcanzó otro nivel. Establecimos un récord de asistencia tras los primeros partidos. Para cuando llegamos a las semifinales y la final, todo fue pan comido”.

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Bryce Harper congratulated players from Team Venezuela following their #WorldBaseballClassic championship win 👏 pic.twitter.com/pnAdx94oi2 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

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