Futbolista Jorginho desata polémica contra cantante Chappell Roan por episodio que hizo llorar a su hijastra

El futbolista brasileño Jorginho y la cantante estadounidense Chappell Roan se vieron envueltos en una fuerte polémica el pasado sábado. El ahora jugador del Flamengo acusó a la intérprete de ser testigo de cómo uno de sus escoltas agredió verbalmente a su hijastra.

Roan se encuentra en Brasil para el espectáculo del Lollapalooza. En redes sociales, el mediocampista campeón con Italia en la Eurocopa 2020 dio a conocer su denuncia del altercado ocurrido en un hotel de São Paulo.

Jorginho no nombró directamente a la niña, pero se refería a Ada Law, la hija de Cavelli de una relación anterior con Jude Law. Jorginho y Cavelli han estado en una relación desde 2019.

Jorginho relató que su esposa Catherine se encontraba hospedada junto a su hijastra en el mismo hotel que la artista, quien forma parte del cartel del festival.

La niña se percató de la presencia de la artista mientras desayunaban y se puso de pie, caminó hasta su mesa y confirmó que se trataba de la intérprete. Este gesto habría molestado al equipo de seguridad de Roan y a uno de sus integrantes.

“Hoy pasé por una situación muy molesta con mi familia. Mi esposa está en São Paulo para Lollapalooza Brasil (…) Esta mañana, mi hija se despertó increíblemente emocionada (…) Por coincidencia, se alojan en el mismo hotel que este artista. Durante el desayuno, el artista pasó junto a su mesa. Mi hija, como cualquier niño, la reconoció, se emocionó y solo quería asegurarse de que realmente era ella”, inició.

“Lo peor es que ni siquiera se acercó a ella. Simplemente pasó por la mesa del cantante, miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a sentarse con su madre. Ella no dijo nada, no pidió nada”, agregó.

Fue en ese momento cuando el escolta se acercó a la mesa de Cavelli y Ada y “comenzó a hablar de manera extremadamente agresiva tanto a mi esposa como a mi hija”. El futbolista también ventiló que incluso recibieron amenazas de demanda.

“Mi hija estaba extremadamente conmocionada y lloró mucho”, detalló Jorginho, quien cerró su denuncia atacando duramente a Chappell Roan.

“He vivido con el fútbol, la exposición pública y personas conocidas durante muchos años, y entiendo muy bien lo que son el respeto y los límites. Lo que pasó allí no fue eso. Era solo un niño admirando a alguien”, afirmó.

🚨🚨| Jorginho says singer Chappell Roan’s security guard spoke to his wife and daughter in an “extremely aggressive manner” while they were staying at the same hotel as the singer.



He said his daughter recognized Chappell and “simply walked past the singer’s table” to confirm… pic.twitter.com/PYb9hkTGys — CentreGoals. (@centregoals) March 21, 2026

La polémica de Jorginho con Chapell Roan escaló a lo político

Tras la publicación de Jorginho, que se volvió tendencia, el alcalde de Río apoyó al futbolista y vetó a la cantante del espectáculo Todo Mundo Río, una serie de megaconciertos gratuitos en la Playa de Copacabana, organizados por la Alcaldía de Río de Janeiro, que reúne a artistas internacionales de primer nivel.

“Quiero decir que mientras esté al frente de nuestra ciudad, esta chica Chappell Roan nunca actuará en Todo Mundo en Río. Dudo que Shakira hiciera eso. Por cierto, Jorginho, tu pequeña ya es invitada de honor de la organización en mayo”, escribió en X.

Quero dizer que enquanto eu estiver à frente da nossa cidade – esta moça @ChappellRoan jamais se apresentará no Todo Mundo no Rio ! Duvido que a Shakira @shakira @Shakira_Brasil faria isso ! Aliás, @FrelloJorginho a sua pequena já é convidada de honra da organização em Maio! https://t.co/eASsS7Y3Ix — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) March 21, 2026

Chapell Roan y sus desplantes a fans

La denuncia de Jorginho no es aislada. La cantante de “Pink Pony Club” ya ha enfrentado episodios similares. En marzo, se enfrentó a fotógrafos y fans que buscaban autógrafos en París porque supuestamente le bloquearon el camino mientras se dirigía a cenar.

Roan también discutió con los paparazzi en la alfombra roja en los MTV Video Music Awards en septiembre de 2024.



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