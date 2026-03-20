FIFA multa a la Federación de Israel por “discriminación y agresiones racistas”

La FIFA multó a la Asociación de Fútbol de Israel por infringir las regulaciones contra la discriminación, pero no tomó medidas el jueves ante una solicitud palestina de suspender a Israel del fútbol mundial por permitir clubes con sede en asentamientos de Cisjordania.

Además, el presidente de la FIFA Gianni Infantino atenuó aún más los intentos de Irán de trasladar sus partidos del Mundial de Estados Unidos a México, al decir que el organismo rector del fútbol mundial quiere que el torneo “se lleve a cabo según lo programado”.

En el anuncio del jueves se abordaron dos peticiones separadas de la federación palestina de fútbol.

Multa de casi $200,000 dólares

La FIFA sí multó, sin embargo, a la Asociación de Fútbol de Israel con $190,000 dólares por cargos disciplinarios relacionados con “discriminación y abuso racista”, además de “conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio”.

La federación israelí fue considerada responsable por tres jueces de la FIFA por la “tolerancia de mensajes politizados y militaristas dentro de contextos futbolísticos”, en particular por parte de aficionados del Beitar Jerusalén, y la “exclusión sistémica de palestinos de la infraestructura futbolística en asentamientos israelíes”.

El veredicto disciplinario contra el fútbol israelí, juzgado el pasado agosto, se anunció finalmente después de una reunión del consejo rector de la FIFA presidida por Infantino, quien reiteró que su organización tenía objetivos pacíficos en un mes de turbulencia para la planificación del Mundial en medio de la guerra en Oriente Medio.

🔴 | La FIFA sanciona a Israel: su selección tendrá que lucir una pancarta con el mensaje "el fútbol une el mundo" y pagar una multa. pic.twitter.com/lZqKIYIsB9 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 20, 2026

Los límites políticos de la FIFA

“La FIFA no puede resolver conflictos geopolíticos”, expresó Infantino, quien entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un premio de paz creado especialmente en el sorteo del Mundial en diciembre.

“(P)ero estamos comprometidos a utilizar el poder del fútbol y de la Copa Mundial de la FIFA para tender puentes y promover la paz, ya que nuestros pensamientos están con quienes sufren como consecuencia de las guerras en curso”, agregó.

La investigación disciplinaria sobre el fútbol israelí también se abrió hace 18 meses en respuesta a la segunda objeción de la federación palestina.

El veredicto fue una multa para la IFA que asciende a $63.000 dólares menos que las sanciones financieras impuestas a la federación de fútbol de Bosnia-Herzegovina por mala conducta de aficionados en partidos de clasificación al Mundial en noviembre.

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