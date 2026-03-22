Irán afirma que Ormuz sigue abierto excepto para EE.UU. e Israel, pese a ultimátum de Trump

El régimen iraní ratificó este domingo que el estrecho de Ormuz se mantiene operativo para la navegación internacional, solo con la excepción de embarcaciones provenientes de Israel y Estados Unidos, una declaración que surge como respuesta directa al plazo de 48 horas emitido por el presidente estadounidense, Donald Trump, para habilitar el paso de forma total y sin restricciones.

El embajador de Irán en Londres y representante ante la Organización Marítima Internacional (OMI), Ali Musavi, anunció la postura de Teherán a través de la agencia informativa Mehr. Señaló que la ruta marítima sigue disponible para la mayoría de los actores internacionales, bajo condiciones específicas de supervisión local.

“El estrecho de Ormuz está abierto para todos, excepto para los enemigos”, afirmó Musavi, quien detalló que el flujo de naves por este punto estratégico es factible siempre que exista una “coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección”.

Tensiones diplomáticas y acusaciones

La administración iraní atribuyó la inestabilidad en la región del Golfo Pérsico a las acciones de Washington y Tel Aviv. Según Musavi, la situación actual deriva de la “agresión” de Estados Unidos e Israel contra Irán. Pese a la retórica de confrontación, el representante manifestó que su país mantiene la disposición de trabajar junto a la OMI y otras naciones con el fin de “mejorar la seguridad marítima y proteger a los marinos”.

El conflicto escaló tras las declaraciones de Donald Trump, quien amenazó con ejecutar ataques contra las centrales eléctricas iraníes si el estrecho no es abierto totalmente en el periodo establecido. Ante esta advertencia, las fuerzas armadas de Irán comunicaron que responderán de forma simétrica.

Respuesta de Irán tras la amenaza de Trump

El Ejército iraní advirtió que, en caso de bombardeos a sus plantas eléctricas, procederá a atacar infraestructuras críticas de Estados Unidos en la región. Los objetivos señalados incluyen plantas de desalinización, instalaciones de tecnologías de la información y complejos energéticos estadounidenses.

El control del Estrecho de Ormuz es vital para el comercio global, ya que por sus aguas transita una porción significativa de la producción mundial de hidrocarburos.

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