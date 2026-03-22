Justicia de Nueva York suma cargos contra cartero de USPS por empujar a niño judío

El cartero del condado de Rockland, detenido por empujar violentamente a un niño judío de 4 años, fue acusado de nuevos cargos, luego de que la policía revelara finalmente su nombre tras la indignación pública.

Identificado como Gabriel Stan, de 39 años, fue acusado de intento de agresión en segundo grado, un delito grave, un día después de haber sido acusado de poner en peligro el bienestar de un menor y de intento de agresión en tercer grado, delitos menores, por el ataque que quedó filmado en las cámaras de seguridad en el barrio predominantemente judío de Ramapo, según la policía.

Las imágenes de vigilancia mostraron al niño judío ortodoxo acercándose a un buzón comunitario que el cartero, que estaba de espaldas, estaba llenando.

Cuando el infante se acercó al buzón, Stan se dio la vuelta y se abalanzó sobre él, empujándolo con las dos manos, lo que hizo caer de espaldas al cemento de la acera.

De acuerdo con un video publicado en principio por The Monsey Scoop, la fuerza del impacto también le arrebató el kipá de la cabeza.

SHOCKING INCIDENT IN MONSEY: USPS Mail Carrier Assaults 4-Year-Old — Ramapo Police And Chaverim Of Rockland Investigating, Incident Caught On CCTV



READ STORY ON MONSEY SCOOP: https://t.co/TkVPs4yKOO pic.twitter.com/Y45hh12gyu — The Monsey Scoop (@TheMonseyScoop) March 20, 2026

El niño se levantó de un salto, recogió lo que había perdido y se apresuró a volver con un grupo de amigos que estaba cerca.

El menor no sufrió lesiones físicas y la policía todavía no ha calificado el hecho como un crimen de odio, informó New York Post.

Stan fue arrestado el jueves, puesto en libertad bajo palabra y procesado en el Tribunal de Justicia de la ciudad de Ramapo.

Inicialmente, el Departamento de Policía de Ramapo no dio a conocer la identidad del cartero, lo que causó la indignación de los neoyorquinos, quienes manifestaron su furia a través de las redes sociales.

El departamento aseguró que “muy rara vez” menciona los nombres de los sospechosos en sus comunicados de prensa.

“¿Por qué ocultan su nombre?”, comentó el usuario de Facebook JP Gale el viernes. “Se están esforzando por proteger la identidad de un hombre que agredió a un niño, y creo que todos podemos imaginar por qué”.

“Necesitamos saber el nombre de este hombre. Es un peligro”, exigió Frienda Bill en otro comentario en la plataforma.

“¿Dónde está el nombre de esta persona y la rueda de prensa? Agredió a un niño”, preguntó Melissa Alpegiani Fogarty en un comentario de Facebook.

Stan deberá comparecer nuevamente ante el tribunal en una fecha que todavía está por determinarse.

Sigue leyendo:

• Hombre con gorra MAGA y amigo atacaron a mujer en Chelsea: los acusaron de crimen de odio

• Detienen al sospechoso de incendiar histórica sinagoga en Misisipi

• Acusan de crimen de odio al hombre que prendió fuego a sinagoga en Arizona