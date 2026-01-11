Detienen al sospechoso de incendiar histórica sinagoga en Misisipi

Las autoridades de Misisipi arrestaron este domingo al sospechoso de provocar un incendio en la sinagoga Beth Israel de Jackson, un ataque que investigan como un acto premeditado y que ha despertado temores de antisemitismo en la capital del estado.

El fuego se registró alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando los bomberos acudieron al templo y lograron controlar las llamas poco después. Aun así, el incendio causó daños significativos en el edificio, considerado la principal sinagoga de Jackson y un símbolo histórico para la comunidad judía del sur de Estados Unidos.

El alcalde de la ciudad, John Horhn, confirmó que el presunto responsable fue localizado en un hospital local, donde recibía atención médica por quemaduras. Posteriormente, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades federales.

“Los actos de antisemitismo, racismo y odio religioso son ataques contra Jackson en su conjunto y serán tratados como actos de terror contra la seguridad de nuestros residentes y su libertad de culto”, afirmó Horhn en un comunicado.

En el lugar del incendio se desplegaron agentes del FBI, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y de la Fuerza Conjunta de Trabajo Antiterrorismo. Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni los motivos del ataque.

El FBI asumirá la custodia del sospechoso, mientras se determina si el caso será procesado como un crimen de odio o como un acto de terrorismo. Lo que sí han confirmado los investigadores es que se trató de un incendio intencional.

Denuncian antisemitismo

El Comité Judío Estadounidense (AJC) advirtió que el ataque se inscribe en un contexto más amplio de aumento del antisemitismo.

“Este acto de odio es un síntoma más de una peligrosa escalada de antisemitismo que enfrentan las comunidades judías en Estados Unidos y en el mundo”, señaló la organización.

Aunque no se reportaron personas heridas, el AJC detalló que el templo sufrió daños extensos, varios pergaminos de la Torá fueron destruidos y la congregación —la única sinagoga en Jackson— se vio obligada a suspender indefinidamente sus servicios religiosos.

El congresista federal Ritchie Torres subrayó la carga histórica del ataque al recordar que el mismo templo fue bombardeado por el Ku Klux Klan en 1967, en represalia contra el rabino Perry Nussbaum por su apoyo al movimiento por los derechos civiles.

Según datos citados por el AJC, un informe del FBI publicado en agosto pasado reveló que los ataques antisemitas en Estados Unidos crecieron un 5,8 % en 2024 y que las personas judías son blanco del 70 % de los delitos de odio motivados por razones religiosas.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: