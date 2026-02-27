Hombre con gorra MAGA y su amigo atacaron a una mujer en Chelsea: los acusaron de crimen de odio

Dos hombres que presuntamente acosaron a una mujer de 54 años en Chelsea, le dirigieron insultos racistas y le prendieron fuego a sus botas mientras grababan el hecho para redes sociales fueron acusados de crímenes de odio en Manhattan.

De acuerdo con The New York Post, los sospechosos fueron identificados como Michael A. Santiago, de 31 años, y Michael James, de 33, quienes viven en el mismo apartamento en el Upper East Side.

Ambos enfrentan múltiples cargos, entre ellos intento de agresión y daños criminales clasificados como delitos de odio.

El incidente ocurrió el 19 de febrero, alrededor de las 2:50 de la tarde, en la intersección de West 26th Street y Séptima Avenida, en el vecindario de Chelsea.

Según la policía, uno de los hombres ?quien vestía una gorra roja con el lema Make America Great Again? se acercó a la víctima e intentó besarla. Cuando la mujer lo empujó para apartarlo, el sospechoso comenzó a lanzar comentarios racistas en su contra, incluidos insultos y expresiones degradantes, según reportó amNY.

Mientras tanto, el segundo hombre grababa la escena con un teléfono celular montado en un palo de selfie. Cuando la mujer intentó alejarse, los dos la habrían interceptado nuevamente.

En ese momento, uno de ellos sacó un encendedor y prendió fuego a las botas que llevaba puestas, informó ABC7. La víctima logró huir y no sufrió lesiones físicas.

El caso se reportó al Décimo Precinto y posteriormente transferido al Grupo de Trabajo de Crímenes de Odio del Departamento de Policía de Nueva York, que lo investiga como un ataque motivado por prejuicio.

Según The New York Post, los acusados administran una cuenta de YouTube llamada “scrubsnyc”, donde se describen como streamers “IP2” y aseguran inspirarse en el movimiento artístico italiano Arte Povera.

🚨 WANTED FOR HATE CRIME ARSON: on Thursday, February 19, 2026, at approximately 2:50 P.M., in the vicinity of West 26 Street and 7 Avenue, in the confines of the NYPD 10 Precinct, a 54-year-old female victim was approached by two unidentified individuals. One of the individuals… pic.twitter.com/r9ya0EFyYG — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) February 26, 2026

Tras el incidente, publicaron videos relacionados con el hecho, incluido un clip en el que reaccionaban a la cobertura inicial del propio Post sobre el ataque. Las autoridades indicaron que los hombres fueron arrestados el miércoles cerca de Bryant Park, horas después de que la policía difundiera sus imágenes.

En transmisiones previas, también se les ve acosando a transeúntes en Midtown Manhattan, lanzando insultos raciales y haciendo comentarios lascivos a mujeres, además de burlarse de oficiales de policía.

Ambos enfrentan cargos por intento de agresión como delito de odio, daño criminal como delito de odio, acoso agravado, amenaza como delito de odio, incendio provocado, manipulación criminal y otros cargos adicionales.

La Fiscalía indicó que las acusaciones estaban pendientes en el Tribunal Penal de Manhattan y no descartó que se presenten más cargos.

