¿Qué ocurre con las hamburguesas de McDonald’s que sobran al final del día?

En un escenario donde entre el 30% y el 40% de los alimentos en Estados Unidos terminan desperdiciados, según el USDA, las grandes cadenas de comida rápida enfrentan una creciente presión por reducir residuos y aprovechar mejor los alimentos.

En el caso de McDonald’s, que opera más de 44,000 restaurantes en más de 100 países, la gestión de los alimentos sobrantes no sigue una única regla global.

La propia empresa reconoce la complejidad del tema al señalar: “Hay miles de restaurantes McDonald’s en más de 100 países. Esto significa que donar alimentos o suministros no siempre es sencillo”.

Sin una política única a nivel global

Debido a su modelo basado en franquicias, la forma en que se manejan los excedentes varía de un restaurante a otro.

Aunque la compañía colabora con organizaciones como Food Donation Connection y The Global FoodBanking Network, la ejecución depende en gran medida de cada operador.

McDonald’s afirma que trabaja junto con sus restaurantes y cadena de suministro para donar alimentos y ayudar a quienes lo necesitan.

Según su postura oficial: “Trabajamos con restaurantes (tanto propios como operados por franquicias) y nuestra cadena de suministro para donar comidas e ingredientes excedentes a familias necesitadas”.

Entre donaciones y desperdicio

Testimonios de empleados y extrabajadores en foros como Reddit y Quora indican que, en muchos casos, los alimentos preparados que no se venden simplemente se desechan.

Sin embargo, algunos locales permiten que el personal consuma ciertos productos sobrantes.

Otros establecimientos sí participan en donaciones, aunque con restricciones.

Por ejemplo, un trabajador señaló: “No donamos sándwiches completos, solo los ingredientes que el sistema permite donar”.

Ejemplos de donación a gran escala

Algunas franquicias han desarrollado programas más amplios.

El grupo Scott Family McDonald’s, que opera en Ohio y Kentucky, ha donado más de 100,000 alimentos hasta 2025, incluyendo hamburguesas, pan, hash browns, carne, huevos y pancakes.

Sobre este esfuerzo, la organización destacó: “Desde clásicos del desayuno hasta sándwiches emblemáticos y postres, estos productos van directamente a organizaciones que luchan contra el hambre en nuestras comunidades”.

Cambios tras la pandemia

La pandemia de COVID-19 marcó un punto de inflexión. Ante el cierre de restaurantes y la caída en la demanda, McDonald’s tuvo que ajustar sus políticas para manejar grandes volúmenes de comida no vendida.

La empresa explicó: “Cambiamos nuestra política de donación de alimentos, por lo que ingredientes como carne, lechuga, leche y queso pudieron donarse directamente a bancos de alimentos, llegando a las comunidades más rápido y en cantidades mucho mayores que antes”.

Antes de estos cambios, al menos en países como Reino Unido, las normas impedían donar alimentos preparados.

En 2018, la compañía señalaba: “Desafortunadamente, no podemos enviar alimentos cocinados para ser consumidos en otro lugar, ya que esto violaría nuestras políticas de seguridad alimentaria”.

Sin embargo, la estrategia evolucionó. Actualmente, McDonald’s Reino Unido colabora con FareShare y ha financiado la redistribución de 5 millones de comidas al año desde 2020.

Un sistema en evolución

En resumen, no existe una única respuesta sobre qué ocurre con las hamburguesas sobrantes en McDonald’s.

Mientras algunos locales desechan productos, otros los donan o los reutilizan de distintas maneras.

Lo que sí es claro es que la empresa ha comenzado a avanzar hacia modelos más sostenibles, aunque todavía con diferencias significativas entre regiones.

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