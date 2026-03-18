Cartera feliz: McDonald’s lanza nuevo menú económico con opciones por solo $3

Lo que comenzó como una estrategia para mantener a los clientes de las cadenas de comida rápida, se ha convertido en un plan sostenido que se profundiza con la nueva campaña de McDonald’s. La marca introduce un nuevo menú con opciones a menos de 3 dólares y desayunos a 4 dólares.

Los expertos atribuyen la bajada de precios a un intento, por parte de la gigante de las hamburguesas, de captar consumidores de bajos ingresos en un entorno económico difícil. Aunque McDonald’s reportó un aumento en las ventas del cuarto trimestre, su CEO, Chris Kempczinski, destaca que la situación económica es desafiante, con clientes reduciendo su gasto debido a la inflación.

Pero no se trata solo de McDonald’s. En la misma línea estratégica, Wendy’s y Burger King responden a la presión del mercado con ofertas similares, segmentando a un público que está cada vez más consciente de su presupuesto y busca valor por su dinero.

El desafío de la percepción económica

La empresa de los arcos dorados apunta a un menú de bajo costo que podría atraer a un público ansioso por encontrar mejores precios. También se maneja que la percepción de una posible recesión podría hacer que la aceptación sea más difícil en el futuro próximo, según analistas de Fortune.

A finales de 2025, Axios presentó un informe revelador según el cual los clientes de bajos ingresos bajaron sus gastos en compras de comida rápida, algo que se ha visto reflejado con una disminución del flujo de clientes en casi un 10%. Previendo esta tendencia de cierre de año, McDonald’s estimó que esto se podía extender a 2026, por lo que ya tenía planificado continuar con los menús de bajo presupuesto para fidelizar a sus clientes, según Inc.

Recientemente, el director ejecutivo dijo : «Los consumidores de bajos ingresos son especialmente sensibles a la relación calidad-precio».

Fecha clave: abril de 2026

El nuevo menú económico se estrenará en abril de 2026 con opciones de $3 dólares o menos (como 4 McNuggets o sándwich de salchicha) y combos de desayuno de $4 dólares.

Esta nueva estrategia deja atrás a “McValue”, lanzada en enero de 2025, con la que se despide el modelo de “compra uno y lleva el segundo por $1” para enfocarse en precios bajos directos. Según expertos financieros, las marcas que logren ofrecer un valor percibido real en este momento de crisis serán las que aseguren la lealtad del cliente a largo plazo, a pesar de los márgenes ajustados.

Ofertas vigentes (EE. UU.)

Para quienes buscan ahorrar hoy mismo, estas son algunas de las opciones disponibles:

McMenú del día por $4.99 (lunes a viernes): Incluye papas y bebida.

Lunes: Cuarto de Libra con Queso.Martes: McBacon Doble.

(Opciones similares para el resto de la semana).

McValue Deals continuos: Incluye opciones de 5 dólares y el formato buy-one-get-one por $1 de 2025, actualmente en transición a los nuevos menús.

Desayunos económicos: Paquetes como Sausage McMuffin + hash brown + café, vigentes antes del nuevo bundle de 4 dólares en abril.

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