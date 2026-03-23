Antoine Griezmann viajó a Estados Unidos para cerrar su fichaje con Orlando City, según reportes

Tras perder 3-2 el derbi madrileño ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu el pasado domingo por LaLiga, Antoine Griezmann viajó a Estados Unidos para firmar un contrato con Orlando City.

De acuerdo con Marca en España y la cadena ESPN, el francés sellará su contratación por dos años más uno opcional. Según las fuentes, Griezmann comenzará su vínculo en la MLS en julio de este año.

Antoine Griezmann is set to sign a two-year deal including an additional one-year option with Orlando City SC, multiple sources told ESPN Sunday.



Griezmann will remain with Atlético until the end of the season and is expected to begin playing for the MLS side in July. pic.twitter.com/yaEQtKkh9b — ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2026

El francés tiene contrato con la institución madrileña hasta 2027, pero rescindiría a falta de un año para finalmente llegar a la MLS; cuyo mercado de verano abre el 13 de julio en medio del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero no participará de la Copa del Mundo debido a que renunció a la selección de Francia en 2024. Mientras tanto, Griezmann permanecerá en el Atlético de Madrid hasta el final de la temporada.

Además de disputar la LaLiga, los colchoneros deben jugar la final de la Copa del Rey y los cuartos de final de la Champions League ante el FC Barcelona.

Antoine Griezmann prometió jugar en la MLS

Según ESPN, en febrero, Griezmann ya había tenido un acercamiento con Orlando City para llegar a la MLS al final de la temporada. No obstante, el atacante pausó las conversaciones para centrarse en el Atlético de Madrid.

Aunque ya desde hace tres campañas la leyenda del Atlético de Madrid había anunciado que jugaría en la MLS al final de su carrera. “Siempre he dicho que mi objetivo es terminar en la MLS.

“Es un sueño para mí jugar en Estados Unidos y disfrutar del fútbol allá, pero aún tengo retos pendientes en Europa”, declaró en su momento.

El subcampeón del mundo con Francia en Qatar 2022 es un enamorado de los deportes norteamericanos. Cuando defendía los colores del FC Barcelona, expresó públicamente su amor a Kansas City Chiefs en la NFL.

Varias veces se le ha visto presenciando partidos de la NBA y la NFL en Estados Unidos y España. Su afición ha sido tal, que en 2023 la National Football League lo anunció como presentador de un nuevo programa en español a través del canal de YouTube Mundo NFL.

Mundo NFL es la fuente oficial de la liga para aficionados latinos en noticias de NFL, videos de jugadas destacadas, fútbol de fantasía, cobertura del día de partido y más; produce contenido para su sitio, el canal de YouTube, X, Instagram y TikTok, durante y después de la temporada.



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