Messi supera a Pelé con golazo de tiro libre en la victoria ante New York City FC

New York City FC e Inter Miami protagonizaron un partido no apto para cardíacos el pasado domingo en Yankee Stadium. Además de la victoria 2-3 de los visitantes, Messi hizo historia superando a Pelé y convirtiéndose en el segundo mayor anotador de tiros libres de la historia.

Con el partido 2-1 a favor de los locales al minuto 61, una falta en la frontal del área fue el pincel usado por Messi para dibujar su nueva obra de arte.

A 23 metros de distancia, el argentino disparó raso y un desvío en la barrera terminó por aturdir al portero Matt Freese, que poco pudo hacer ante la ejecución de ‘La Pulga’. El balón se terminó colando por todo el medio de la portería.

Messi takes advantage of the deflection for his fourth goal. pic.twitter.com/GcypiH2Xgs — Major League Soccer (@MLS) March 22, 2026

Con el empate a dos tantos, Messi superó a la leyenda brasileña Pelé. Ambos estaban empatados con 70 goles de tiros libres y, con su tanto en Yankee Stadium, el argentino llegó a 71 dianas de balón parado.

Messi va disparado a ser el mayor anotador de tiros libres de toda la historia del fútbol. El ocho veces Balón de Oro solo tiene por delante la marca del brasileño Juninho Pernambucano, el máximo ejecutor de todos los tiempos con 77 goles de balón parado.

Inter Miami venció a New York City FC

En un partido lleno de ocasiones y empatado a dos goles gracias a los tantos de Nico Fernández y Agustín Ojeda por NYCFC y Agustín Ojeda y Messi por el Inter Miami, la balanza se decantó para los visitantes.

Al minuto 74, el conjunto de ‘Las Garzas’ enmudeció al Yankee Stadium gracias a Micael. El brasileño cabeceó a la perfección el centro de Noah Allen.

Los dirigidos por Javier Mascherano propinaron a New York City FC su primera derrota de la temporada. El Inter Miami está empatado en segundo lugar de la Conferencia Este de la MLS con NYCFC con 10 puntos. Por delante tienen a Nashville SC con 13 unidades.



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