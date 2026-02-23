Orlando City SC inició conversaciones para el fichaje de Antoine Griezmann, según ESPN

El futuro de Antoine Griezmann parece alejarse de la capital española con destino hacia la Florida. Según confirmaron fuentes a ESPN, el Orlando City SC inició conversaciones formales con el Atlético Madrid para explorar el traspaso del atacante francés, quien ha sido durante años el objeto de deseo de varias franquicias de la Major League Soccer (MLS).

A pesar de que el campeón del mundo en 2018 mantiene un contrato vigente con el conjunto colchonero hasta junio de 2027, la directiva del Atlético Madrid se ha mostrado abierta a escuchar la propuesta del equipo de Florida. Hasta el momento, no existe un acuerdo definitivo entre el jugador y el Orlando City SC.

El interés de Griezmann por el fútbol norteamericano no es una novedad. El delantero ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de cruzar el Atlántico antes de colgar los botines.

Griezmann, quien registra 69 goles en 187 partidos en su segunda etapa con el Atleti, aportaría una jerarquía probada en la élite. En su palmarés destacan una UEFA Europa League (2017-18) y una Copa del Rey con el FC Barcelona (2021), además de dos podios en el Balón de Oro (2016 y 2018).

Se espera que Griezmann sea una pieza clave para Francia en la próxima Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica, lo que podría retrasar su desembarco definitivo en la MLS hasta después del certamen internacional.

