Bill Cosby condenado a pagar $59 millones de dólares por agresión sexual en caso de 1972

Un jurado de California declaró al actor Bill Cosby, de 88 años, responsable de drogar y agredir sexualmente a una mujer en 1972. Cosby deberá pagar una indemnización total de $59 millones de dólares por concepto de indemnización.

Tras un juicio de dos semanas en Santa Mónica, California, Cosby fue declarado culpable de agresión sexual contra Donna Motsinger. Se dictaminó que el actor debía pagar una indemnización de $17,5 millones de dólares por daños pasados ​​y $1,75 millones de dólares por daños futuros. Esta indemnización incluye “sufrimiento mental, pérdida del disfrute de la vida, inconvenientes, dolor, ansiedad, humillación y angustia emocional” hacia la víctima.

Este lunes concluyó la segunda fase del juicio y se otorga una indemnización total de $40 millones de dólares en concepto de daños punitivos. La demandante, Donna Motsinger , alegó en su demanda que cuando trabajaba como camarera en un restaurante en Sausalito, cerca de San Francisco, desarrolló una amistad con Cosby, quien frecuentaba el lugar.

El actor la invitó a un espectáculo de comedia. La recogió en una limosina, le ofreció una copa de vino y ella se empezó a sentir mareada y perdía el conocimiento intermitentemente en el camerino. Luego despertó desnuda en su casa.

La defensa del actor aseguró que están decepcionados con el veredicto del jurado y se apelará la decisión. Aunque Cosby ha pagado indemnizaciones antes por acusaciones similares, esta es la suma más alta que ha tenido que pagar en medio de las acusaciones en su contra.

“Este veredicto no se trata solo de mí, sino de que finalmente me escuchen y de que el Sr. Cosby rinda cuentas”, declaró Motsinger en un comunicado. “He cargado con el peso de lo que me sucedió durante más de 50 años. Nunca desaparece. Hoy, un jurado vio la verdad y lo hizo responsable. Eso lo significa todo. Espero que esto dé fuerza a otros sobrevivientes que aún esperan su momento para ser escuchados”.

En 2022 Cosby fue condenado a pagar $500.000 dólares a una mujer que alegó que él la agredió en la Mansión Playboy en 1975, cuando ella tenía 16 años.

Previamente, Cosby fue condenado en 2018 por cargos de agresión sexual en Pensilvania y cumplió tres años de prisión. Sin embargo, un tribunal de apelaciones anuló la condena alegando que los fiscales habían violado un acuerdo previo de no presentar cargos.

Cosby, quien fue conocido en su momento como “el padre de Estados Unidos”, se convirtió en la primera celebridad juzgada y condenada en la era del #MeToo, el movimiento que sacó a la luz historias de abuso sexual y acoso que involucraron a figuras prominentes de Hollywood.

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