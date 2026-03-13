Oscar 2026: Celebridades que han sido vetadas de la Academia

El próximo domingo 15 de marzo se celebrará la 97.ª edición de los premios Oscar, el máximo evento del cine. Si bien decenas de artistas asisten cada año, en calidad de nominados o como invitados, algunos tienen prohibido su ingreso a la ceremonia.

Varios artistas han sido vetados de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood como medida de sanción por comportamientos que no están alineados con los valores de la organización.

El caso más reciente fue el de Will Smith. El actor fue vetado de los premios Oscar y cualquier actividad de la Academia durante 10 años por abofetear al comediante Chris Rock en vivo en la ceremonia de 2022. Rock era el presentador de una de las categorías e hizo un chiste sobre la alopecia que padece Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. El actor, que estaba nominado a ‘Mejor Actor’ por su papel en ‘King Richard’, subió al escenario y golpeó a Chris Rock en el rostro. Luego se sentó en su lugar y gritó: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”.

Will Smith abofeteó a Chris Rock en los premios Oscar 2022. Crédito: Chris Pizzello | AP

Este acto violento, visto por millones de personas en el mundo, resultó inaceptable para la Academia, por lo que la organización decidió vetar al protagonista de ‘En búsqueda de la felicidad’ de los premios Oscar durante 10 años.

El productor Harvey Weinstein fue vetado permanentemente de los premios Oscar en octubre de 2017 luego de las acusaciones de abuso sexual en su contra. Weinstein fue despojado de su membresía y su derecho a votar en las premiaciones tras la aprobación de dos tercios de la junta directiva de la Academia.

Harvey Weinstein cumple una condena de 16 años en prisión. Crédito: Curtis Means | AP

Harvey Weinstein fue arrestado en 2018 y actualmente cumple una condena de 16 años de prisión en Rikers Island, Nueva York, mientras espera un nuevo juicio por un cargo de agresión sexual.

En mayo de 2018, en medio de las presiones generadas por el movimiento Me Too, la Academia expulsó permanentemente al presentador Bill Cosby y a Roman Polanski. La decisión se tomó luego de que Cosby fue declarado culpable de agresión sexual un mes antes. En ese sentido, el director Roman Polanski fue expulsado debido a unas declaraciones de 1977 en las que confesaba haber tenido relaciones sexuales con una niña de 13 años.

Bill Cosby fue declarado culpable de cargos de agresión sexual. Crédito: Matt Rourke | AP

“La Junta continúa fomentando estándares éticos que exigen a los miembros defender los valores de la Academia en cuanto al respeto a la dignidad humana”, dijo la Academia tras su decisión.

Tras confesar que había mantenido relaciones sexuales con Samantha Geimer, que era menor de edad en 1977, el director de cine cumplió 42 días en prisión, pero huyó de Estados Unidos por temor a que se anulara su acuerdo de culpabilidad. Durante años evitó la extradición gracias a su doble ciudadanía francesa y polaca. A pesar de su confesión, Polanski ganó un Oscar en 2003 como ‘Mejor Director’ por ‘El pianista’.

Roman Polanski ha evadido la extradición durante décadas. Crédito: Alastair Grant | AP

El actor Richard Gere fue vetado de los premios Oscar durante 10 años en 1993 luego de que durante su discurso se pronunció en contra de la ocupación china en el Tíbet. Esta sanción fue consecuencia de la politización de su discurso en un evento en el que suelen evitarse las controversias políticas.

En 2003 tuvo la oportunidad de asistir a la ceremonia cuando la película musical ‘Chicago’, en la que interpretó a Billy Flinn, fue nominada y ganó ‘Mejor Película’.

El director de fotografía Adam Kimmel fue expulsado de la Academia en 2021 luego de que surgieron reportes sobre sus arrestos en 2003 y 2010, en los cuales fue acusado de delitos sexuales contra niñas.

El primer miembro en ser expulsado de por vida de la Academia fue Carmine Caridi, conocido por su papel en El Padrino II. El actor fue acusado de compartir de manera ilegal copias de películas nominadas, lo que violó las leyes de derechos de autor. Caridi murió el 28 de mayo del 2019 a los 85 años.

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