Retiran del mercado una de las mansiones que Bill Cosby puso en venta

En abril de este año, Bill Cosby puso en venta una de sus mansiones en Manhattan, Nueva York, por $7 millones de dólares. Ahora, se ha informado que el excomediante ha decidido sacar del mercado la propiedad.

Antes de que saliera del mercado ya se había rebajado una vez la propiedad a $6.75 millones de dólares. Hay que destacar que esta noticia se da poco después de que cerrara la venta de su otra residencia en la ciudad.

El agente de bienes raíces Adam Schneider, quien era el encargado de vender la venta, reveló que Cosby decidió que no venderá la propiedad porque ya ha podido cubrir la deuda que tenía y por la que corría riesgo de embargo. Seguramente pagó la deuda con los $28 millones de dólares que recibió por la otra propiedad.

Schneider dijo a ‘Realtor.com’: “Todos los problemas con la entidad crediticia se han resuelto. La propiedad se está renovando y planeamos ponerla a la venta el próximo año”.

El comediante compró esta propiedad en los años 80, muchos años antes de que fuera denunciar y condenado como depredador sexual. Ahora, su problema con el sistema bancario comenzó cuando CitiMortgage dijera que el excomediante tenía una deuda de más de $4.2 millones de dólares.

La propiedad tiene una extensión de 5,000 pies cuadrados distribuidos en cuatro plantas con varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Aunque no se ha confirmado, probablemente la propiedad pasará a ser su residencia principal y la de su esposo. En el pasado, esta misma casa fue habitada por el hijo de la pareja Ennis Cosby, quien murió el 16 de enero de 1997.

