¿Cuándo recibirán los jubilados sus pagos del Seguro Social de abril?

Los pagos del Seguro Social correspondientes a abril se distribuirán siguiendo el calendario habitual basado en la fecha de nacimiento de los beneficiarios, mientras el programa enfrenta nuevas advertencias sobre su sostenibilidad a largo plazo.

Además, quienes reciben el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés) volverán a recibir su pago en el mismo mes de abril, luego de que en meses anteriores se adelantaran debido a que el día 1 caía en fin de semana.

Calendario de pagos de abril

La Administración del Seguro Social (SSA) mantendrá su esquema tradicional de pagos en miércoles, organizado por fechas de nacimiento:

-Miércoles 8 de abril: beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes

-Miércoles 15 de abril: nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes

-Miércoles 22 de abril: nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes

Por su parte, los beneficiarios de SSI recibirán su pago el 1 de abril de 2026, al tratarse del primer día hábil del mes.

Ajuste en pagos y advertencias financieras

En 2026, los pagos del Seguro Social aumentaron 2.8% gracias al ajuste por costo de vida (COLA), calculado con base en el Índice de Precios al Consumidor para trabajadores urbanos (CPI-W).

Sin embargo, un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) advierte que el fondo fiduciario del programa podría agotarse en septiembre de 2032, un año antes de la estimación previa de 2033.

Este fondo es clave porque cubre la diferencia entre los pagos que se realizan a los beneficiarios y los ingresos que provienen de impuestos sobre la nómina.

Si se agota, el programa seguiría operando, pero con pagos reducidos.

El Committee for a Responsible Federal Budget estima que los beneficios mensuales podrían disminuir en promedio un 28% para jubilados y sobrevivientes.

Cambios legales que afectan al programa

Entre los factores que han debilitado las finanzas del sistema se encuentran recientes reformas legislativas.

El paquete fiscal conocido como One Big Beautiful Bill Act redujo los ingresos del programa al disminuir los impuestos que pagan los jubilados sobre sus beneficios.

Según estimaciones de la actuaria jefe del Seguro Social, Karen Glenn, esta medida podría costar alrededor de $168,600 millones en un periodo de 10 años.

A esto se suma la aprobación en enero de 2025 de la Social Security Fairness Act, que eliminó disposiciones que reducían beneficios a ciertos jubilados con pensiones.

Aunque benefició a algunos grupos, también incrementó el déficit del sistema en aproximadamente $200 mil millones en una década, según el mismo comité.

Sobre la situación general, el análisis advierte: “Como resultado de estas leyes, junto con diversas revisiones económicas, demográficas y técnicas, y –lo más importante– años de falta de acción por parte de los responsables políticos, el déficit a 75 años del programa ha crecido”.

¿Quiénes califican para SSI?

El programa SSI está dirigido a personas con ingresos limitados que tienen 65 años o más, son ciegas o viven con alguna discapacidad. También pueden calificar menores con ciertas condiciones médicas.

En 2026, los adultos que ganan más de $2,073 mensuales por trabajo generalmente no son elegibles para este beneficio, cifra que aumentó respecto a los $2,019 del año anterior.

Pagos restantes de SSI en 2026

El calendario de pagos de SSI para el resto del año contempla las siguientes fechas:

-1 de mayo de 2026

-1 de junio de 2026

-1 de julio de 2026

-31 de julio de 2026 (correspondiente a agosto)

-1 de septiembre de 2026

-1 de octubre de 2026

-30 de octubre de 2026 (correspondiente a noviembre)

-1 de diciembre de 2026

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