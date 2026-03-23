Futbolista juvenil de Millonarios FC Santiago Castrillón falleció tras colapso en el campo

La tarde del sábado 21 de marzo se tornó gris para el deporte colombiana al conocerse la noticia de la muerte de Santiago Castrillón, futbolista juvenil de Millonarios FC, durante un encuentro correspondiente al Torneo Nacional Sub-20.

El atleta se desplomó inesperadamente sobre el césped. Tras ser atendido de urgencia por el cuerpo médico en el lugar, fue trasladado en ambulancia a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la capital, donde especialistas del área cardiovascular lucharon por estabilizarlo. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos médicos, el joven volante no logró recuperarse y su deceso se confirmó la noche de este domingo.

“Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto”, expresó Millonarios en un desgarrador comunicado oficial. El club destacó que Castrillón no solo era un futbolista de proyección, sino un joven que vivía el juego con una sonrisa contagiosa.

“Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto (…) Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”, expresó el club en un mensaje.

Reacciones de ídolos y autoridades

El impacto de la noticia llegó rápidamente al plantel profesional. Radamel Falcao García, quien regresó a Millonarios el pasado mes de enero, fue uno de los primeros en manifestar su dolor. “Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante”, señaló el “Tigre”, enviando un mensaje de fortaleza a la familia del juvenil.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) también se unió al duelo nacional. Castrillón, oriundo de Bucaramanga, ya estaba bajo la lupa de los procesos de selecciones nacionales, habiendo sido convocado recientemente al ciclo de la Sub-19 dirigido por César Torres. La FCF resaltó su entrega absoluta y el compromiso que siempre mostró al vestir la camiseta nacional en los microciclos de preparación.

Este trágico suceso ha reabierto el debate en el entorno deportivo sobre la importancia de los protocolos de salud y los chequeos cardiovasculares exhaustivos en las categorías de formación. Versiones de prensa apuntan a un colapso cardiovascular como la causa del fallecimiento, un recordatorio doloroso de los riesgos que acechan incluso a los atletas en la plenitud de su juventud.

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