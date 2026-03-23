Gobierno de EE.UU. puede retener el 15% de tu salario sin ir a juicio si tienes deudas estudiantiles

Miles de personas en Estados Unidos podrían ver reducidos sus ingresos sin previo aviso debido a deudas estudiantiles en mora, ya que el gobierno federal tiene facultades para descontar parte del salario sin necesidad de acudir a tribunales.

Este mecanismo, conocido como embargo administrativo de salario, permite al Departamento de Educación ordenar a los empleadores retener hasta el 15% del ingreso disponible del trabajador cuando un préstamo estudiantil entra en incumplimiento.

Este ingreso disponible se calcula después de descontar impuestos federales, estatales, locales y aportaciones al Seguro Social, pero no incluye deducciones voluntarias como seguros o aportaciones de retiro.

Cuándo se activa el embargo

Un préstamo estudiantil federal se considera en incumplimiento después de 270 días consecutivos sin pagos, es decir, aproximadamente nueve meses.

A partir de ese momento, el gobierno puede iniciar el proceso sin necesidad de una demanda judicial.

Antes de que comiencen las deducciones, el prestatario recibe una notificación con al menos 30 días de anticipación.

Sin embargo, esta notificación se envía a la última dirección registrada, por lo que muchas personas podrían no enterarse si sus datos están desactualizados.

Millones en riesgo

El problema es de gran escala. De acuerdo con datos analizados por el American Enterprise Institute (AEI), alrededor de 5.5 millones de prestatarios ya se encuentran en incumplimiento.

A ellos se suman 3.7 millones con más de 270 días de atraso y otros 2.7 millones en etapas tempranas de morosidad.

En total, cerca de 12 millones de personas enfrentan dificultades con sus préstamos estudiantiles, lo que representa más de uno de cada cuatro prestatarios en el país.

El especialista Preston Cooper explicó: “El país tiene alrededor de 12 millones de prestatarios en alguna etapa de dificultad con sus préstamos estudiantiles federales”.

Impacto en los hogares

Diversos grupos han advertido sobre el impacto de estas medidas. Organizaciones como Protect Borrowers, la American Federation of Teachers y la NAACP señalaron que descontar ingresos a personas con dificultades económicas podría agravar su situación financiera.

La presidenta del Institute of Student Loan Advisors, Betsy Mayotte, advirtió que el momento es especialmente complicado: “Desafortunadamente, este embargo coincide con el aumento de los costos de atención médica mientras muchas de estas personas entran en 2026”.

Pausa temporal en embargos

El 16 de enero de 2026, el Departamento de Educación anunció una pausa temporal en los cobros involuntarios, incluyendo los embargos salariales y el programa que permite retener reembolsos de impuestos o pagos del Seguro Social.

Esta suspensión se dio pocos días después de que se enviaran notificaciones de embargo a aproximadamente 1,000 prestatarios durante la semana del 7 de enero.

No obstante, las autoridades no han definido una fecha para reanudar los cobros, lo que significa que podrían activarse nuevamente en cualquier momento.

Opciones para evitar el embargo

Durante esta pausa, los prestatarios tienen alternativas para salir del incumplimiento:

–Rehabilitación del préstamo: requiere realizar nueve pagos mensuales consecutivos ajustados al ingreso. Al completarse, se elimina el incumplimiento del historial crediticio.

–Consolidación: permite agrupar la deuda en un nuevo préstamo federal, deteniendo el embargo, aunque no elimina el historial negativo.

–Solicitar una audiencia: si el descuento afecta gastos básicos, se puede pedir una revisión para reducir o detener el embargo.

–Actualizar datos personales: es clave mantener información actualizada en StudentAid.gov para no perder notificaciones importantes.

–Planes basados en ingresos: limitan los pagos mensuales a entre 10% y 15% del ingreso discrecional, generalmente menos que el embargo.

Estas opciones ofrecen una oportunidad para evitar reducciones automáticas en el salario, aunque el tiempo para actuar podría ser limitado.

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