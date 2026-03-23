Miles de migrantes con TPS podrían perder licencias de conducir en EE.UU. desde abril

Cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos enfrentan incertidumbre ante la posibilidad de perder su licencia de conducir a partir del próximo 2 de abril, debido a cambios en la vigencia de los beneficios asociados al Estatus de Protección Temporal.

Según reportó N+ Univision, la fecha marca el fin de una extensión que permitía a estos migrantes mantener este documento elemental para su vida diaria. De no existir una nueva prórroga, muchos quedarían sin opciones inmediatas para renovar sus licencias.

El abogado de inmigración Luis Victoria explicó a la cadena de noticias que, una vez vencido ese plazo, “ya no tendrían ninguna otra posibilidad hasta el momento”, incluso en casos de personas cuyo TPS está vigente hasta octubre de 2026.

Se estima que alrededor de 600,000 venezolanos están protegidos por este programa. Aunque algunos han iniciado procesos de asilo de forma paralela, miles no cuentan con otra vía migratoria que les permita mantener un estatus legal en el país.

José Antonio Colina, representante de la organización Veppex, advirtió sobre las consecuencias de esta situación. “Es muy triste porque te quedas sin la posibilidad de estar legalmente, estar tranquilo en este país. Al quedarte sin licencia de conducir y sin permiso de trabajo te sometes a una vulnerabilidad donde básicamente puedes ser detenido”, afirmó a N+ Univision.

Muchos de los afectados obtuvieron sus licencias de conducir gracias al TPS y a los permisos laborales derivados de ese estatus. Sin esos documentos, también podrían perder sus empleos y enfrentar dificultades para movilizarse.

No obstante, algunos casos podrían tener alternativas. Victoria señaló que ciertas personas podrían evaluar la posibilidad de solicitar asilo, incluso si ha pasado más de un año desde su ingreso al país, argumentando circunstancias extraordinarias.

Ante la cercanía de la fecha límite, indicó el medio, especialistas recomiendan a los migrantes buscar asesoría legal con abogados de inmigración autorizados para evaluar sus opciones y evitar quedar en situación irregular.

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