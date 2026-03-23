Acusan a migrante latino de asesinar a tiros a una estudiante universitaria en Chicago

Un migrante venezolano de 25 años fue acusado de asesinar a tiros a una estudiante universitaria de 18 años en Chicago. Al sospechoso, identificado como José Medina, lo arrestaron el viernes tras el ataque en el que murió Sheridan Gorman, quien cursaba el primer año de la Universidad Loyola.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió el jueves, cuando la joven se encontraba con un grupo de amigos en un parque. Según reportes policiales citados por FOX News, se habría tratado de una emboscada en la que el agresor presuntamente se acercó con el rostro cubierto y armado.

Cuando la joven intentó huir, recibió un disparo y fue declarada muerta en el lugar.

Chicago’s sanctuary politicians should be ashamed for dismissing the brutal murder of Sheridan Gorman as “wrong place, wrong time.”



This tragedy was entirely preventable. The Biden Administration released this monster into our country in 2023, and later that year he was released… pic.twitter.com/EH5fDRwenv — Homeland Security (@DHSgov) March 23, 2026

A Medina lo detuvieron en el vecindario de Rogers Park, cerca de donde ocurrió el tiroteo. Está acusado de asesinato en primer grado, intento de asesinato, agresión agravada con arma de fuego y posesión ilegal de un arma, según el Departamento de Policía de Chicago citado por el medio.

La comparecencia del acusado ante el tribunal, prevista para el lunes, fue pospuesta debido a que permanece hospitalizado. De acuerdo con fuentes policiales, se encuentra en cuarentena por una posible enfermedad contagiosa, que podría ser tuberculosis.

El Departamento de Seguridad Nacional aseguró en X que José Medina ingresó a Estados Unidos luego de que lo detuvo la Patrulla Fronteriza el 9 de mayo de 2023 y posteriormente quedó en libertad bajo la administración del presidente Joe Biden.

We have lodged an arrest detainer requesting sanctuary politicians NOT release Jose Medina-Medina, a Venezuelan criminal illegal alien arrested for killing 18-year-old Sheridan Gorman in Chicago, Illinois.



Medina-Medina shot and killed Gorman Thursday morning while she was… pic.twitter.com/6SmbjRklfc — Homeland Security (@DHSgov) March 22, 2026

Sheridan Gorman was failed by open-border policies and sanctuary politicians who RELEASED this illegal alien TWICE before he carried out this heinous murder.



On May 9, 2023, Medina-Medina was apprehended by U.S. Border Patrol and released into the country under the Biden… pic.twitter.com/s6v57GPwyu — Homeland Security (@DHSgov) March 23, 2026

Semanas después, el 19 de junio de ese mismo año, quedó nuevamente el libertad tras ser arrestado por un caso de hurto en Chicago.

Posterior al crimen, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas emitió una orden de detención contra el migrante venezolano. Funcionarios del DHS también pidieron a las autoridades locales que no lo liberen.

“Debe ser procesado con todo el rigor de la ley y no puede volver a las calles”, señalaron los funcionarios, que también cuestionaron las políticas de “ciudades santuario”.

“Estamos profundamente decepcionados”

La familia de la víctima expresó su indignación en declaraciones recogidas por FOX News, en las que calificó el hecho como resultado de fallas en el sistema migratorio.

“Estamos profundamente decepcionados por las políticas y las fallas que permitieron que esta persona permaneciera en una posición que le permitió cometer este delito. Cuando los sistemas fallan —ya sea por decisiones de liberación, falta de coordinación o renuencia a actuar— las consecuencias no son abstractas. Son reales. Y en nuestro caso, son permanentes”, afirmó.

“Este caso debe ser procesado con todo el rigor de la ley, tanto estatal como federal. No puede haber lagunas, atajos ni segundas oportunidades que pongan en riesgo a otros. La rendición de cuentas debe ser total”, añadieron los familiares.

Por su parte, autoridades locales ofrecieron una visión preliminar del caso. La concejala Maria Hadden declaró a medios locales que la joven “podría haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado”.

Sheridan Gorman was murdered by an illegal alien who never should have been in our country.



We are committed to delivering justice for the Gorman family and fighting every single day to stop preventable tragedies like this from happening again.



Join us in praying for her… pic.twitter.com/mwu2hrhGLD — Homeland Security (@DHSgov) March 23, 2026

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