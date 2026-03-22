Niño de 3 años que quedó bajo cuidado de un tío en EE.UU. murió tras semanas de maltrato: su madre latina fue deportada

El niño Orlin Josué, de apenas 3 años, reveló una serie de hechos que comenzó con la detención migratoria de su madre en Estados Unidos y terminó, semanas después, con su fallecimiento debido a la agresiones que sufrió durante días por parte de su tío político.

Un reportaje de Telemundo recoge el testimonio de Wendy Reyes, madre del menor, quien desde Honduras asegura que dejó a su hijo bajo el cuidado del familiar tras ser arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Es algo bien ingrato lo que él le hizo a su sobrino, lo que él le hizo a mi niño”, expresó entre lágrimas la mujer en la entrevista que concedió a la cadena de noticia.

El principal sospechoso es Samuel Antonio Maldonado Erazo, de 28 años, quien quedó a cargo del menor tras la detención de la madre y también de su tía.

Un alguacil citado por el medio detalló que el niño presentaba quemaduras compatibles con el uso de un encendedor caliente aplicado sobre la piel, además de múltiples golpes.

Las autoridades contabilizaron al menos 17 impactos en la cabeza, moretones, fracturas en la clavícula y varias costillas rotas. También indicaron que existe sospecha de abuso sexual.

El Pensacola News Journal, medio local del noroeste de Florida, agregó que el médico forense concluyó que el menor sufrió lesiones repetidas durante el último mes.

“Tuve que llamar a la ambulancia”

Tras la muerte del niño, Maldonado Erazo fue arrestado y enfrenta un cargo de homicidio, según ambos reportes.

Antes de que se conociera la gravedad del caso, la madre del niño recibió un mensaje que no anticipaba lo ocurrido. La última vez que habló con su hijo, el pequeño le enviaba besos por teléfono.

Poco después, recibió un audio de Maldonado Erazo informándole que el niño había sido llevado a un hospital.

“El niño se puso muy enfermo, tuve que llamar a la ambulancia”, dijo el hombre en un mensaje de voz citado tanto por los medios. En el mismo audio, mencionó que la policía, a la que se refirió de forma coloquial como “los cherries”, lo estaba interrogando. Al día siguiente, fue detenido.

La madre del menor relató a Telemundo y al Pensacola News Journal que todo comenzó el 8 de enero, cuando fue detenida junto a su hermana en Mobile, Alabama, mientras se dirigían a trabajar.

Según su versión, el vehículo en el que viajaban fue detenido por una supuesta infracción de tránsito y, al verificar que el conductor no tenía licencia, todos los ocupantes fueron arrestados. La hermana de Wendy es esposa del ahora acusado.

Hernández Reyes aseguró al Pensacola News Journal que no tuvo acceso a un teléfono durante varios días tras su detención. Posteriormente fue trasladada a un centro en Luisiana, desde donde logró comunicarse con su hijo en una ocasión.

“No paraba de llorar. Solo decía ‘mamá’”, relató en entrevista telefónica.

Días después, el 26 de enero, la deportaron a Honduras. Desde allí, intentaba reunir los documentos necesarios para reencontrarse con su hijo.

En declaraciones recogidas por Telemundo, la madre afirmó que solicitó a las autoridades migratorias que el niño fuera deportado con ella, pero —según su versión— no se lo permitieron.

El caso también ha generado versiones contradictorias. Según Telemundo, ICE sostuvo que la madre tuvo la opción de ser deportada junto a su hijo, pero decidió dejarlo en Estados Unidos.

Sin embargo, Hernández niega esa versión y asegura que pidió que el niño fuera entregado para viajar con ella. “Mintieron, yo pedía que me dieran el niño”, afirmó.

La hermana de Wendy —esposa del acusado— permanece detenida en Luisiana a la espera de una audiencia de asilo programada para mayo. Sus hijos fueron puestos bajo custodia del Departamento de Niños y Familias de Florida, de acuerdo con información citada por ese medio.

La mujer pidió permiso para despedirse del niño fallecido y expresó temor por perder a sus propios hijos.

Quiere repatriar el cuerpo de su iijo

Orlin Josué había nacido en Estados Unidos y, según el reportaje de Telemundo, su madre no había logrado tramitar su doble nacionalidad. Tras su muerte, la familia enfrenta ahora el proceso para trasladar sus restos a Honduras.

Desde ese país, la madre aseguró que tuvo que recibir atención médica tras enterarse de la muerte.

“La última vez que vi a mi hijo, estaba bien”, dijo.

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