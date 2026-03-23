Miley Cyrus confirma que Selena Gómez será parte de “Hannah Montana 20th Anniversary Special”

Este martes 24 de marzo se estrena “Hannah Montana 20th Anniversary Special”, hasta la fecha se han compartido algunos adelantos de lo que será el especial, pero también Miley Cyrus ha revelado algunos detalles en entrevistas.

En una conversación que tuvo para la revista “Variety”, la cantante y actriz aseguró que este especial fue pensado como una carta de amor de ella a sus fanáticos. Es para toda la generación que creció viendo la serie, la cual se hizo desde el 2006 hasta el 2011.

En la búsqueda de hacer que el especial sea significativo para los fanáticos, Miley Cyrus regresará a la casa de Hannah Montana en la ficción, ubicada frente al mar en Malibú. Y también la producción recreó algunos de los espacios más icónicos de la historia, por ejemplo, la sala de la familia Stewart y el legendario armario de Hannah Montana.

Durante el especial, la cantante también hablará sobre el proyecto que la hizo famosa y con el que empezó siendo muy joven. Las conversaciones han sido guiadas por Alex Cooper, presentadora del podcast “Call Her Daddy”.

Cyrus no será la única en hablar; también participará su padre, Billy Ray Cyrus, y otros actores que fueron parte del elenco de la serie. Además, se ha invitado a Selena Gómez, quien compartió el éxito de estrella Disney con ella, pues era la protagonista de “Los Hechiceros de Waverly Place”.

Otro de los espacios creados para el especial es un escenario, en el que la cantante, vestida como Hannah Montana, interpretará algunos de sus éxitos musicales, como por ejemplo “The Best of Both Worlds”, “This Is the Life” y “The Climb”.

Además, se ha confirmado que con “Hannah Montana 20th Anniversary Special” estrenará una nueva canción.

El especial estará disponible en Disney+ y en Hulu, y algunas salas de cine han programado proyecciones.

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