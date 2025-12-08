Billy Ray Cyrus gana demanda de una mujer que decía ser la madre de Miley Cyrus

El cantante country Billy Ray Cyrus ganó la demanda que interpuso Jamie Lee, una mujer que afirmaba ser la madre biológica de la hija del artista y exestrella de Disney Miley Cyrus. Tras varios meses, finalmente la corte desestimó la demanda y ordenó que el músico recupere los costos legales del proceso.

En mayo de este año Jamie Lee demandó a Billy Ray Cyrus asegurando que ella era la madre biológica de la famosa cantante. En su declaración, la mujer dijo que presuntamente dio a luz a Miley cuando tenía 12 años y que luego firmó un supuesto acuerdo privado de adopción con Billy Ray y Tish Cyrus, la madre de Miley. Según alegaba la demandante, Billy Ray Cyrus tergiversó el acuerdo y lo acusó de incumplimiento de contrato, fraude, daño emocional intencionado e interferencia ilegal con derechos parentales, según informó US Weekly.

El abogado del artista declaró a Us Weekly que Billy y Tish Cyrus son los padres biológicos de Miley Cyrus, por lo que la demanda carecía de fundamento. Asimismo señaló que la acusación tenía como objetivo hostigar a la familia Cyrus y malgastar los recursos del sistema judicial.

Finalmente en noviembre Billy Ray Cyrus solicitó formalmente a la corte que se desestimara la demanda por su carencia de fundamento y falsedad de las acusaciones. El pasado 5 de diciembre el tribunal falló a favor de Billy Ray y se ordenó que recupere los honorarios y costes legales derivados del proceso. Además, Jamie Lee no podrá presentar en el futuro una demanda similar.

Esta noticia llega cuando la relación entre Billy Ray Cyrus y su famosa hija ha mejorado con el paso del tiempo. La tensión en la familia Cyrus se hizo pública tras el divorcio de Billy Ray y Tish Cyrus, quienes estuvieron casados desde 1993 hasta 2022. Ambos son padres de Miley, Braison y Noah. Además, Tish tuvo dos hijos Brandi y Trace, fruto de una relación anterior, al igual que Billy Ray tuvo un hijo, Christopher, de una relación previa

Los problemas en la dinámica familiar tras el divorcio generaron una fractura en las relaciones de sus miembros. Incluso Billy Ray y Miley Cyrus, que alcanzaron el éxito al protagonizar la famosa serie de Disney ‘Hannah Montana’ interpretando los papeles de padre e hija, mantuvieron una relación muy distante durante varios años.

