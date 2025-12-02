Miley Cyrus y Maxx Morando se comprometieron tras 4 años de relación

La tarde de este martes, PEOPLE confirmó que Miley Cyrus y Maxx Morando se encuentran comprometidos tras llevar cuatro años de relación sentimental. Sin embargo, los rumores comenzaron a registrarse la noche del pasado lunes, cuando ambos se encontraban en una alfombra roja y, tras posar juntos, ella no hizo intento de esconder el anillo que le entregó su futuro esposo.

El padre de Maxx fue el encargado de revelar el secreto, luego de que publicara varias fotografías de la celebración del cumpleaños de la cantante y actriz, quien celebró 33 años el 23 de noviembre. Por ello, tuvo un festejo al lado de sus seres queridos más cercanos, ya que se encontraban muy emocionados de poder compartir a su lado un momento tan especial como ese.

Miley Cyrus se vuelve a dar una oportunidad y confía en el matrimonio tras aceptar casarse con Maxx Morando. Crédito: Chris Pizzello | AP

En la publicación realizada a través de las redes sociales, el padre de Morando aprovechó para felicitar a la feliz pareja, quienes, luego de varios años juntos, decidieron dar un nuevo paso en el vínculo amoroso que tienen y por lo cual consideran que están preparados para seguir adelante con su unión. Sin duda, el post generó mucha emoción por los emoticones que lo acompañaban, que eran una botella de licor y un anillo.

Miley y Maxx aprovecharon el pasado lunes para celebrar, y lo hicieron en Hollywood, tras asistir a lo que fue el estreno de la película “Avatar: Fuego y Ceniza”. Hasta el momento de la publicación de esta noticia, los involucrados no han compartido mayores detalles en sus redes sociales ni tampoco han ofrecido alguna exclusiva al respecto.

Fue en el verano del año 2021 cuando a ella la involucraron sentimentalmente con el baterista y productor, y el momento surgió luego de que fuesen captados tomados de la mano en un evento de Gucci.

La anterior relación de ella fue un poco escandalosa, y es que Cyrus se divorció de Liam Hemsworth en febrero de 2020. La pareja decidió casarse en diciembre del año 2018, pero en agosto de 2019 hicieron pública su ruptura, por lo cual comenzaron con los trámites de su separación que les terminó saliendo unos meses después.

