Miley Cyrus se sincera sobre la posibilidad de protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl

La cantante y actriz Miley Cyrus respondió sobre si existe posibilidad de que encabece el show de medio tiempo del Super Bowl en un futuro. Durante una entrevista con Variety, Cyrus aseguró que no descarta esa posibilidad en su carrera, aunque reconoce que sería “mucha presión”.

“Siempre pienso que el Super Bowl genera demasiada presión. Tendría que hacer un trabajo mental para que no se tratara del Super Bowl, porque entonces es inevitable pensar: ‘Son millones de personas y es lo más visto del mundo’”, dijo Miley en la entrevista.

La artista aseguró que si esa oportunidad se le presenta en su carrera, haría un viaje por su discografía, de la misma manera que está celebrando el aniversario de ‘Hannah Montana’, la famosa serie de Disney Channel que Cyrus protagonizó en la década de los 2000.

“Pero si pudiera encontrar la manera de que fuera exactamente lo que fue el Hannahversary —un viaje a través de la discografía y apreciar cada canción, cada época por lo que es— creo que podría encontrarlo en mí misma”, dijo la cantante en la entrevista.

Aunque Miley Cyrus no descarta la posibilidad de encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl, no existe información de que la artista esté siendo considerada para este evento.

Miley Cyrus celebra el 20 aniversario de “Hannah Montana”

Por el momento, Miley Cyrus se encuentra en medio de la promoción del especial por el 20 aniversario de “Hannah Montana”, el cual se estrenará el 24 de marzo en Disney+.

“Creo que incluso Disney a veces olvida la conexión entre Hannah y yo. Veo a diario lo importante que es Hannah para la gente. Cuando viajo, me traen productos de Hannah. Me preguntan: ‘¿Vas a hacer otra temporada?’”, señaló la artista.

Ciertamente, “Hannah Montana” fue parte fundamental de la infancia de muchas personas en la década de los 2000. Este programa catapultó a Miley Cyrus a la fama mundial y la convirtió en una estrella juvenil. Aunque tras el fin de la serie, la artista enfrentó situaciones difíciles en su carrera en su afán de intentar dejar atrás su imagen de chica Disney.

Miley Cyrus reflexionó sobre cómo permite que cada etapa de su pasado la acompañe en la persona y artista que es hoy en día.

“Muchos artistas sienten que para convertirse en la siguiente versión de sí mismos, tienen que dejar algo atrás”, dice Cyrus. “Pero yo prefiero ser como un precioso tapiz de retazos. Prefiero tomar cada pequeño fragmento de todo lo que he sido y crear un mosaico de quién soy ahora, sin desechar nada de ese pasado, sino permitiendo que me acompañe”. Espera que el especial inspire a la gente a “no tomarse todo tan en serio”, dijo.

Sigue leyendo:

· Miley Cyrus y Maxx Morando se comprometieron tras 4 años de relación

· Miley Cyrus revela la reacción de Billy Ray al escuchar la canción ‘Secrets’ tras su distanciamiento

· Miley Cyrus dijo que su padre Billy Ray fumó ‘hierba’ en el set de ‘Hannah Montana’