Murió el hombre detrás de los outlets más famosos de EE.UU.: el imperio que construyó.

Millones de personas han recorrido sus pasillos buscando ofertas, ropa de marca o simplemente un plan para el fin de semana. Desde Florida hasta Nueva York, los outlets forman parte de la rutina de compra de millones de latinos en Estados Unidos. Lo que pocos sabían es quién estaba detrás de ese modelo. Ahora sí: murió David Simon, el empresario que transformó la forma de comprar en el país.

Tenía 64 años y falleció el 22 de marzo de 2026, rodeado de su familia, tras una lucha contra el cáncer. Su nombre quizás no era popular, pero su impacto sí: lideró durante décadas la compañía que convirtió a los centros comerciales en destinos masivos.

Quién era David Simon

David Simon fue el CEO y presidente de Simon Property Group, la empresa de bienes raíces comerciales más grande del mundo. Bajo su liderazgo, la compañía pasó de ser un negocio familiar a un gigante global con cientos de propiedades en Estados Unidos, Europa y Asia.

Su enfoque fue claro desde el inicio: no solo construir centros comerciales, sino transformarlos en espacios de experiencia. Compras, gastronomía, entretenimiento y turismo en un mismo lugar.

David Simon tenía 63 años. Construyó un imperio y cambió para siempre la forma de comprar. Crédito: Simon Property Group Newsroom | Cortesía

De qué murió

Simon fue diagnosticado con cáncer de páncreas el año pasado y recibió tratamiento desde entonces, pero no pudo ganarle a la enfermedad. El mismo tipo de tumor que se cobró la vida del cofundador de Apple, Steve Jobs, el actor Patrick Swayze, la cantante Aretha Franklin, y el presentador Alex Trebek, entre otrps.

La familia Simon compartió la siguiente declaración: “Nuestra familia agradece profundamente las innumerables muestras de cariño y apoyo que hemos recibido de todo el mundo. Nuestro querido esposo, padre, abuelo y hermano dedicó su vida a construir Simon Property Group. Su mayor orgullo era su familia: su esposa Jackie, con quien compartió más de 40 años de matrimonio, sus cinco hijos: Eli, Rebecca, Hannah, Sam y Noah, y sus siete nietos. Pedimos privacidad en estos momentos de duelo”.

El negocio que cambió la forma de comprar

El gran movimiento de Simon fue entender algo antes que muchos: el retail no podía ser solo transacción. Impulsó el crecimiento de los outlets como destino, donde las personas no solo iban a comprar más barato, sino a pasar el día. Así nacieron —y se expandieron— complejos que hoy son referencia:

Sawgrass Mills (Florida).

Woodbury Common Premium Outlets (Nueva York).

Orlando International Premium Outlets.

Son lugares que hoy forman parte del mapa de compras de turistas y residentes, especialmente de la comunidad latina y los turistas de todo el mundo.

Los outlets como destino: la experiencia, más allá de las compras

Para muchos latinos en Estados Unidos, los outlets no son solo centros comerciales. Son una salida familiar, un plan accesible y una forma de ahorrar en marcas conocidas. Ese modelo, que mezcla consumo y experiencia, fue una de las grandes apuestas de Simon.

Incluso en momentos difíciles, como la crisis financiera o la pandemia, la empresa logró sostener y reinventar sus espacios para seguir atrayendo público.

Qué pasa ahora con el imperio de outlets

Tras su fallecimiento, la compañía ya activó su plan de sucesión. Eli Simon fue nombrado nuevo CEO y presidente y continuará la estrategia de la empresa. El negocio seguirá operando sin cambios inmediatos.

Es decir: los outlets no desaparecen, pero sí cambia el liderazgo.

Un legado que millones ya conocen (aunque no lo sabían)

David Simon no fue una figura mediática, pero dejó una huella difícil de ignorar. Cada vez que alguien viaja a un outlet, busca descuentos en marcas o pasa un día en un mall está, en parte, viviendo el modelo que él ayudó a construir.

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