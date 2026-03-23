Falleció Carrie Anne Fleming, actriz de “Supernatural” y “iZombie”

La actriz Carrie Anne Fleming, conocida por sus papeles en series como “iZombie” y “Supernatural”, falleció a los 51 años.

El representante de la actriz dijo a la revista People que falleció en Canadá, rodeada de su familia, tras ser diagnosticada con cáncer de mama. “Falleció en paz, rodeada de sus seres queridos. Fue un gran privilegio haber conocido a Carrie. Era una persona maravillosa, inspiradora y, sobre todo, bondadosa. La echaremos mucho de menos”, declaró.

Jim Beaver, quien interpretó al esposo de Fleming en Supernatural , recordó a la actriz a principios de este mes con una publicación en redes sociales. “Era una fuerza de la naturaleza, rebosaba vitalidad y buena voluntad, con un carácter increíblemente bondadoso, una risa contagiosa y una personalidad absolutamente adorable que parecía no tener interruptor de apagado”, escribió Beaver.

Fleming inició en la actuación con varios papeles en series de televisión como Viper, y películas, como Happy Gilmore. Luego se destacó como actriz en producciones de terror. Fleming apareció en programas de terror como Masters of Horror, The Tooth Fairy y Bloodsuckers.

Carrie Anne Fleming tuvo papeles destacados como el de Karen Singer en Supernatural, y luego apareció como Candy Baker en la serie iZombie de CW.

La actriz participó en la película para televisión de 2015, “The Unauthorized Full House Story”. Fleming interpretó a la madre de la estrella de “Full House”, Candace Cameron Bure, quien apareció en la serie como DJ Tanner.

También tuvo una carrera en el teatro participando en varios proyectos de la Columbia Británica, como “Noises Off”, “Romeo y Julieta”, “Magnolias de acero” y “Fama”.

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