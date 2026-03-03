Proyectan fuerte aumento del cáncer de mama y advierten impacto en latinas en EE.UU.

Un estudio recién publicado en la revista The Lancet Oncology advierte que los casos de cáncer de mama podrían crecer de 2,3 millones en 2023 a más de 3,5 millones anuales para 2050 si no se intensifican las acciones de prevención y detección temprana en todo el mundo. El dato generó un fuerte alerta mundial, pero su objetivo va más allá de un horizonte que nos asoma al abismo: los científicos destacan que hay maneras de torcer el rumbo. Si encaramos con seriedad los cambios que podrían desafiar esas proyecciones, el futuro puede ser diferente.

Más casos, en más jóvenes: el cáncer de mama hoy

La cifra representa un aumento de aproximadamente un tercio y proyecta también un incremento en las muertes de 764.000 a casi 1,4 millones al año. Estas estimaciones forman parte de un análisis global liderado por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington, que incluye datos de más de 200 países.

El cáncer de mama sigue siendo el tipo de cáncer más común entre mujeres en todo el mundo, y las proyecciones para 2050 subrayan una carga sanitaria creciente especialmente en regiones con menor acceso a servicios de salud de calidad.

Por qué aumentan los casos de cáncer de seno

El crecimiento de nuevos diagnósticos se explica por factores múltiples. El envejecimiento de la población y el crecimiento demográfico impulsan gran parte del aumento global, pero también factores de riesgo modificables juegan un papel importante, como obesidad, consumo de alcohol, tabaquismo, sedentarismo y dieta poco saludable. El estudio señala que más de una cuarta parte de los años de vida saludables perdidos por cáncer de mama se relacionan con estos factores.

Los avances médicos y tecnológicos están permitiendo la práctica de novedosos métodos quirúrgicos para reconstruir los senos que fueron extirpados total o parcialmente a causa del cáncer mamario. Crédito: Shutterstock

Además, los datos muestran un aumento más rápido en mujeres jóvenes (de 20 a 54 años), con un crecimiento de casi 29% en los casos desde 1990, lo que despierta preocupación sobre los patrones de riesgo en edades más tempranas.

Factores de riesgo que impulsan el aumento:

Obesidad

Sedentarismo

Consumo de alcohol

Tabaquismo

Envejecimiento poblacional

Desigualdades en el impacto: menos ingresos, más casos, más mortalidad

Una de las conclusiones más relevantes del informe es que el impacto del cáncer de mama no se distribuye por igual. Aunque las tasas de diagnóstico en términos absolutos siguen siendo más altas en países de ingresos altos, el crecimiento más rápido de casos y de muertes se concentra en países de ingresos bajos y medios, donde el acceso a detección temprana y tratamiento es limitado.

Esto tiene implicaciones directas para las comunidades de latinas en Estados Unidos, que enfrentan desigualdades estructurales en salud similares a las de muchos países de ingresos medios. Estudios previos han documentado que, dentro de EE.UU., las mujeres hispanas tienen menos probabilidades de recibir mamografías regulares y más riesgo de diagnóstico en etapas avanzadas, factores que reducen las probabilidades de sobrevivencia.

¿Por qué las mujeres latinas en EE.UU. se ven más afectas por esta problemática? Las razones:

Menor tasa de mamografías regulares en comparación con mujeres blancas no hispanas

Mayor probabilidad de diagnóstico en etapas más avanzadas

Barreras frecuentes: seguro médico, idioma, acceso a información preventiva

Creciente preocupación por aumento de casos en mujeres menores de 55 años

Aunque los datos del estudio global no desglosan por grupos étnicos dentro de cada país, las disparidades en acceso y resultados sanitarios son bien conocidas en la literatura médica estadounidense.

El cáncer de mama es más difícil de detectar en mujeres con senos densos. Crédito: Getty Images

El cáncer de mama en América Latina y el Caribe

El panorama en América Latina y el Caribe también muestra desafíos importantes. Si bien las tasas de incidencia de cáncer de mama en la región suelen ser más bajas que en Europa o Norteamérica, las tasas de mortalidad son desproporcionadamente altas, especialmente entre mujeres más jóvenes, lo que refleja problemas de acceso a diagnóstico temprano y tratamientos efectivos.

Expertos señalan que estas disparidades tienen impacto directo en comunidades latinas en Estados Unidos, donde las barreras económicas y culturales pueden limitar el acceso a servicios preventivos y de tratamiento en un sistema de salud fragmentado.

En resumen, en Latinoamérica la situación es preocupante:

Crecimiento sostenido en diagnósticos en las últimas décadas.

Mortalidad proporcionalmente más alta que en Europa.

Diagnóstico frecuente en etapas avanzadas.

Desigual acceso a mamografías y tratamiento oportuno.

Cáncer de mama: las cifras que preocupan al mundo

Proyección global para 2050 (The Lancet Oncology):

3,5 millones de nuevos casos al año

1,4 millones de muertes anuales

+38% de aumento en diagnósticos respecto a 2023

+44% de aumento proyectado en muertes

Situación actual:

2,3 millones de casos anuales en el mundo

764.000 muertes por año

Es el cáncer más común en mujeres a nivel global

Qué se puede hacer

Los investigadores que lideraron el estudio enfatizan que el aumento proyectado no es inevitable. Políticas de salud pública que promuevan estilos de vida saludables pueden reducir significativamente el peso de la enfermedad.

Combatir los factores de riesgo que impulsan el aumento (obesidad, sedentarismo, consumo de alcohol y tabaquismo) podría cambiar notablemente la situación.

Además, mejorar la cobertura de programas de cribado, como mamografías regulares, y garantizar acceso equitativo a tratamientos oncológicos son pasos fundamentales para frenar la tendencia.

A partir de los 40 años se recomienda una mamografía, o antes si hay historial de cáncer en la familia. El consejo médico es fundamental en cada caso. Crédito: Shutterstock

Organizaciones de salud pública también insisten en la importancia de adaptar las guías de detección a la realidad demográfica de cada país, incluyendo un enfoque particular en las mujeres hispanas y otras minorías en Estados Unidos, para asegurar que la detección precoz llegue a quienes más lo necesitan.

Un destino evitable

El aumento proyectado no es solo una estadística global. Detrás de cada cifra hay familias, hijas, madres y abuelas que podrían enfrentar un diagnóstico que cambia la vida en cuestión de semanas.

Para las mujeres latinas en Estados Unidos, donde el acceso a chequeos preventivos no siempre es igual y muchas veces se posterga la consulta por trabajo, seguro médico o barreras de idioma, la advertencia es clara: la detección temprana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Los expertos insisten en que el crecimiento de casos no es inevitable. Pero sí exige algo urgente: información, acceso y decisión. Porque cuando el cáncer de mama se detecta a tiempo, las posibilidades de supervivencia aumentan de forma significativa. Y en esa ventana de oportunidad puede estar la historia de millones de mujeres en las próximas décadas.

