La ingeniería de sueños: guía tus noches hacia nuevas realidades

Durante siglos, los seres humanos han intentado comprender de dónde vienen los sueños y qué propósito cumplen. Ahora, algunos investigadores del sueño creen que pronto podríamos ser capaces no solo de interpretalos, sino también de moldearlos a voluntad.

Científicos que trabajan en el emergente campo de la “ingeniería de sueños” afirman que, al plantar ideas en la mente mientras nos quedamos dormidos, podría ser posible guiar lo que experimentamos mientras dormimos.

Investigaciones iniciales indican que esta práctica podría ayudar a mejorar el aprendizaje, estimular la creatividad e incluso aliviar traumas.

El escritor y artista Will Dowd, de Braintree, Massachusetts, señala que siente que se ha convertido en un “soñador cuasi profesional”.

Incapaz de leer debido a una enfermedad degenerativa que ha afectado su vista y su movilidad, comenzó a experimentar con una técnica conocida como incubación de sueños.

Consiste en alimentar su mente con breves estímulos de audio mientras se duerme.

“Me preguntaba si podía programar mis sueños con literatura”, dice.

Usando grabaciones de poemas reproducidas mientras se dormía, Dowd descubrió que sus noches se llenaban de imágenes vívidas: se veía atravesando una ciudad misteriosa devastada por una inundación gigante, o corriendo con zorros sobre olas iluminadas por la Luna.

“Casi lo compararía con soñar con combustible de avión”, comenta.

Los sueños se convirtieron en la base para un próximo libro y, quizá más importante para él, le ofrecieron un escape.

“Sentía que había salido a un mundo y luego regresado”.

La ciencia

La incubación de sueños no es algo nuevo.

Las culturas de la antigua Grecia y Tailandia utilizaban templos para buscar orientación a través de los sueños.

Pero el interés moderno por influir en el contenido de los sueños se popularizó a principios de la década de 2000, cuando el profesor Robert Stickgold, de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, descubrió que las personas que habían estado jugando al videojuego Tetris a menudo veían formas cayendo mientras se quedaban dormidas; un fenómeno que pasó a conocerse como el efecto Tetris.

“Estábamos eufóricos. Por primera vez habíamos demostrado que es posible influir en el contenido de los sueños”, afirma Stickgold.

Hoy en día, investigadores como el doctor Adam Haar Horowitz —científico cognitivo que trabaja con la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos— están desarrollando tecnologías capaces de guiar los sueños de manera más deliberada.

Según los expertos, la investigación sobre los sueños es un campo que está ganando popularidad. (Foto: PM Images via Getty Images)

Un dispositivo que él ayudó a crear, el Dormio, monitorea señales fisiológicas mientras alguien se queda dormido y emite un estímulo verbal -por ejemplo, “recuerda soñar con agua”- justo en el momento en que la persona entra en un estado conocido como hipnagógico.

Es el punto en el que experimentamos flujos de imágenes visuales vívidas mientras nos quedamos dormidos.

Un estudio encontró que más del 70 % de los participantes reportaron haber soñado con un tema específico después de recibir un estímulo para soñar sobre él usando el Dormio.

El interés de Haar Horowitz tiene un origen personal: tras un trauma infantil, su madre le susurraba mensajes tranquilizadores mientras dormía, lo que cambió las pesadillas recurrentes que tenía.

“Empezó a cambiar mis sueños, y superé esas pesadillas sin tener tanto miedo”, cuenta.

Él cree que la ingeniería de sueños abre una nueva frontera científica, y afirma que, una vez que se pueda guiar con éxito un sueño, será posible crear grupos de estudio que se puedan monitorizar y comparar de manera científica.

Sanando traumas

Quizás se pueda inmiscuirse en los sueños… pero ¿se debe?. (Foto: Getty Images)

Para algunas personas, los sueños han desempeñado un papel inesperado en el procesamiento del duelo.

Mare Lucas, de California, sufrió años de pesadillas tras la muerte de su hijo adolescente, Zane. Pero después de someterse a una cirugía por cáncer de mama, despertó de la anestesia con una secuencia de sueños vívidos, amorosos y reconfortantes sobre Zane, que parecieron poner fin a las pesadillas que había estado experimentando.

“No he tenido ni una sola pesadilla en dos años y medio”, dice. “Me cambió la vida”.

Su experiencia refleja un área de investigación que actualmente está siendo estudiada por un equipo de la Universidad de Stanford.

La doctora Pilleriin Sikka explica que, aunque la anestesia no es lo mismo que el sueño “normal”, muchos pacientes reportan sueños inusualmente positivos bajo anestesia, los cuales parecen tener fuertes efectos terapéuticos si se logra traer al paciente a un estado de vigilia más lentamente de lo que se hace habitualmente después de la cirugía.

Se espera que esto algún día pueda usarse para ayudar a las personas a manejar condiciones como trastorno de estrés postraumático (TEPT), ansiedad generalizada y depresión.

“Eso podría convertirse en una terapia independiente para individuos fuera del contexto quirúrgico; quizá algún día existan clínicas de sueños disponibles”, conjetura.

La ética

A medida que va aumentando el interés científico en la ingeniería de sueños, también crece el debate sobre su uso ético.

En 2021, la marca estadounidense de cerveza Coors produjo un anuncio publicitario de incubación de sueños que alentaba a las personas a dormirse después de ver imágenes surrealistas de valles montañosos, cascadas y un pez parlante con sombrero de copa sosteniendo una lata de cerveza.

Esencialmente, la marca animaba a la gente a ver el video antes de dormir, lo que, según ellos, estimularía sueños relacionados con el producto.

La campaña generó una reacción negativa de algunos científicos del campo, incluyendo a Stickgold y Haar Horowitz, quienes escribieron una carta abierta criticando el uso de esta técnica para publicidad.

“La industria publicitaria debería dejar nuestro sueño en paz”, afirma Stickgold. “Es nuestro último bastión de privacidad”.

Otros expertos, como la investigadora de sueños Deirdre Barrett, de la Universidad de Harvard, consideran que estos temores son exagerados y que la influencia sobre los sueños sigue siendo sutil en comparación con la publicidad ordinaria.

Para Barrett, quien fue consultada por Coors durante la concepción del anuncio, el proyecto fue una oportunidad para presentar la idea de la incubación de sueños a un público nuevo.

La BBC planteó las críticas de la campaña de Coors a la empresa matriz, Molson Coors, pero la compañía no respondió.

Algunos científicos sostienen que hacer que los pacientes tarden más en salir de la anestesia podría generar beneficios mentales. (Foto: skaman306 via Getty Images)

Para Haar Horowitz, la ingeniería de sueños no se trata solo de ciencia o tecnología, sino de recuperar una parte significativa de nuestras vidas.

“Un tercio de cada día equivale a un tercio de un año, que equivale a un tercio de una vida”, resalta.

“Los sueños son un espacio donde puedes hacer más, pensar más, crear más. Así que pienso en esto como una forma de decir: ‘Ya no voy a perder un tercio de mi experiencia psicológica'”.

A medida que los investigadores avanzan, el mundo de los sueños ya no es solo una frontera pasiva de la mente.

Se ha convertido en un campo de disputa entre quienes lo ven como un lugar que se puede explorar activamente y utilizar para fortalecer nuestra salud mental, y quienes lo ven como otra plataforma para vendernos más cosas.

* Basado en un episodio de The Documentary de BBC World Service.

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