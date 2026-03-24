Amanda Miguel elogia a Majo Aguilar tras su concierto: “¡Que lindo fue conocerte”

La cantante Amanda Miguel elogió a Majo Aguilar luego de asistió a uno de sus más recientes shows. El pasado fin de semana, Amanda Miguel se presentó en concierto en Colima, México, e invitó a su show a la cantante Majo Aguilar, nieta de Flor Silvestre y prima de Ángela Aguilar.

Luego de su show, la cantante publicó un video de su encuentro con Majo Aguilar y un mensaje que la artista le dedicó. En la descripción del post, Amanda Miguel escribió: “¡Que lindo fue conocerte y tenerte de invitada anoche en el show de Colima, hoy el publico te espera Majo, disfruta mucho, nos veremos pronto”, escribió la intérprete de Él me mintió.

En el video Majo Aguilar elogió la capacidad interpretativa de Amanda Miguel y el honor que fue estar en su concierto.

“Muy pocas mujeres tienen la fuerza interpretativa que ella tiene y el poder que tiene para hacernos vibrar y sentir, así que es un honor Amanda y siempre fans, muchas gracias por este momento”, dijo Majo a la cámara.

Además, la sobrina de Pepe Aguilar dejó un comentario en la publicación en el que agradecía a Amanda Miguel por sus elogios. “¡Amanda hermosa! Qué gusto coincidir ayer en Colima. Tu voz, corazón y presencia simplemente inigualables. Te mando un beso muy grande, todo mi cariño. “Es un placer conocer a alguien tan grande como Amanda”, escribió.

Durante su concierto Amanda Miguel se tomó un momento para agradecer públicamente la presencia de Majo Aguilar en su show, quien recibió aplausos del público.

Amanda Miguel participó en el Festival Internacional Vinícola y Gastronómico Sábora Fest 2026 en Colima donde interpreto varios de sus más grandes éxitos musicales durante más de 2 horas.

La artista argentina se encuentra en medio de su gira “Él me mintió World Tour 2026”, con la que recorre varias ciudades de México y cerrará su gira en Buenos Aires, Argentina.

¿Qué dijo Amanda Miguel sobre Ángela Aguilar?

Amanda Miguel recientemente fue blanco de controversia al confesar en una entrevista con el programa ‘De Primera Mano” que no le llamaba la atención la voz de Ángela Aguilar, prima de Majo Aguilar y esposa de Christian Nodal.

Sin embargo, Amanda Miguel sí tuvo opiniones positivas sobre el talento de dos cantante, que también fueron pareja de Nodal: Belinda y Cazzu.

Con respecto a Belinda, Amanda Miguel defendió su talento para cantar. “Todo mundo tiene a Belinda que no canta, Belinda canta y canta mis canciones en el tono original, que no canta nadie en mi tono original, por eso te digo que ella canta”, dijo.

Con respecto a Cazzu, su compatriota, Amanda Miguel la llenó de cumplidos y expresó su admiración: “Me gutsa mucho Cazzu, me gusta mucho ella como mujer, porque es un portento, es hermosa, tiene un cuerpazo, su pelo, es muy atractiva y me gustaría hacer algo con ella, a lo mejor algún día”, aseguró.

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