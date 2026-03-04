Amanda Miguel opina sobre Ángela Aguilar: “No me llama la atención su voz”

La cantante Amanda Miguel aseguró que la voz de la cantante Ángela Aguilar no le “llama la atención”.

Durante una entrevista en el programa ‘De Primera Mano’, Amanda Miguel opinó sobre la calidad vocal de varias artistas. En la charla, elogió el talento musical de artistas como Karol G, Cazzu y Belinda. Sin embargo, cuando le pidieron opinión sobre Ángela Aguilar, Amanda Miguel respondió tajantemente.

“No me llama la atención su voz”, respondió Amanda Miguel. Cuando le comentaron que Ángela Aguilar tenía una voz educada, la cantante respondió con un escueto “está ok”.

Amanda Miguel tuvo una opinión diferente con otras artistas, como por ejemplo Belinda, quien fue novia de Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar. “Hay otros, como Belinda, que canta mi canción en el tono original (…) Yo he estudiado música, a mí nadie me va a engañar. Hay talento”, dijo la veterana artista.

También aseguró que le gusta mucho lo que transmite la cantante colombiana Karol G. “Por ejemplo, Karol G, me encanta lo que escribe, su música, es el mensaje… También observo el mensaje de los artistas, no importa la voz que tenga, me gusta su integridad, lo que ella transmite”, aseguró.

Hace unas semanas, durante la promoción de su gira ‘Él Me Mintió World Tour’, Amanda Miguel dio a conocer la admiración que siente por su compatriota, la cantante argentina Cazzu.

“Me gusta mucho Cazzu. Me gusta mucho como mujer porque es un portento de mujer. Es hermosa, tiene un cuerpazo, su pelo y todo… es muy atractiva”, afirmó Amanda Miguel.

La artista dejó ver su interés de realizar una colaboración musical con Cazzu en un futuro, aunque no ofreció detalles al respecto.

“Me gustaría hacer algo con ella, a lo mejor algún día”, dijo Amanda Miguel.

Amanda Miguel se encuentra en medio de su gira ‘El Me Mintió’ con la cual visitará México, Estados Unidos, Argentina y Colombia en 2026 para celebrar 46 años de carrera artística.

