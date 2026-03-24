Cómo preparar el café viral con yogur y agua de coco

Las tendencias en redes sociales tienen una gran influencia en el menú y los hábitos de consumo de los estadounidenses y el resto del mundo. Recientemente, se ha hecho popular una versión de café con yogur que saltó a la fama a través del creador de contenidos Jordan Bernstein en plataformas digitales.

La bebida viral, popularizada por Bernstein, ganó notoriedad bajo el apodo de “el chico del café y el yogur”. Esta combinación de café frío y yogur griego se formalizó en tutoriales a partir de noviembre de 2025, captando la atención de miles de usuarios.

Con tan solo cinco ingredientes, puedes preparar una bebida que se compara con los suplementos para entrenamientos, ya que aporta electrolitos, cafeína, sodio y un toque de especias energizantes. Esta popular mezcla ha recibido excelentes críticas por parte de los seguidores en el perfil del creador.

¿Cómo preparar la bebida del momento?

Mientras que el Cà Phê Sữa Chua tradicional usa leche condensada, la versión moderna de Jordan Bernstein apuesta por la cremosidad del yogur griego y el toque hidratante del agua de coco. Crédito: Shutterstock

Prepararla no puede ser más sencillo; solo hay que tener a la mano estos cinco ingredientes y ajustar las dosis según el gusto personal. El secreto de esta bebida reside en una base predominante de café líquido, combinada con agua de coco, una pizca de sal, de dos a tres cucharadas de yogur griego y una generosa lluvia de canela. Todo esto se remueve y se disfruta.

Para los amantes del café, la combinación es deliciosa. Mientras tanto, para los expertos en nutrición, esta mezcla de ingredientes es ideal para ser consumida antes del entreno, proporcionando energía, hidratación y un valioso aporte proteico gracias al yogur.

La receta que revoluciona las redes

La versión final que ha cautivado a la audiencia contiene: café frío, yogur griego, agua de coco, canela y sal. Aunque Bernstein no proporciona medidas exactas, los consumidores pueden ajustar las cantidades al gusto. Esta mezcla ofrece beneficios clave como el impulso de la cafeína y la reposición de electrolitos.

Ingredientes

Para un vaso de aproximadamente 400 ml, necesitarás:

1 taza (250 ml) de café frío (cold brew o café filtrado previamente enfriado).

de (cold brew o café filtrado previamente enfriado). 2 cucharadas colmadas de yogur griego natural (sin azúcar para mantener el perfil saludable).

de (sin azúcar para mantener el perfil saludable). 1/4 de taza de agua de coco (aporta potasio y dulzor natural).

de (aporta potasio y dulzor natural). 1 pizca de sal (para resaltar los sabores y aportar sodio).

de (para resaltar los sabores y aportar sodio). Canela en polvo al gusto (Bernstein sugiere 12 pizcas, ¡tú ajusta según tu pasión por la canela!).

al gusto (Bernstein sugiere 12 pizcas, ¡tú ajusta según tu pasión por la canela!). Hielo al gusto.

Paso a paso

La base de café Llena un frasco de vidrio o un termo con tapa hasta dos tercios de su capacidad con hielo y el café frío. El toque electrolítico: Vierte el agua de coco. Esta capa no solo hidrata, sino que ayuda a equilibrar la acidez natural del café. Cremosidad y sazón Agrega las dos cucharadas de yogur griego, la pizca de sal y la canela. Tip de experta: Si buscas una textura más sedosa y sin grumos, puedes batir el yogur con un chorrito del agua de coco antes de incorporarlo al café. La técnica del mezclado Cierra bien el frasco y agita vigorosamente durante 15 a 20 segundos. Esto emulsionará el yogur con los líquidos, creando una espuma ligera en la superficie. Servir y disfrutar Sirve inmediatamente. Notarás que la canela y el café se integran de forma única gracias a la densidad del lácteo.

Contexto cultural y opiniones

Según sitios especializados, la combinación de café con yogur no es algo nuevo. El Cà Phê Sữa Chua en Vietnam ya combina estos elementos desde hace mucho tiempo, sirviendo como inspiración para esta tendencia moderna.

En redes, las opiniones se dividen entre quienes elogian su sabor novedoso y quienes se muestran escépticos. Los resultados de diversas pruebas muestran que la mezcla es agradable, aunque puede resultar un tanto ácida para algunos paladares. Ajustes como añadir un toque de jarabe de arce pueden mejorar significativamente la experiencia.

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