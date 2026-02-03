¿Tortilla o pizza? La receta rápida y fácil que es tendencia por ser más rica que la original

Cenar rico y ligero es posible cuando combinamos los ingredientes que aportan saciedad con un sabor único. La Tortilla Pizza o pizza de tortilla es una preparación que se hace en menos de 15 minutos. Es ideal para una cena rica en proteínas, fácil y deliciosa con ese toque de sabor a pizza.

Con ingredientes básicos como tortillas de harina (o maíz), el poder proteico del atún y el huevo, se logra un platillo con un excelente equilibrio nutricional. Este platillo se ha consolidado como una de las tendencias favoritas en redes sociales y blogs de nutrición.

El éxito de esta receta está en cómo logra transformar ingredientes básicos en una experiencia gourmet en cuestión de minutos. Un punto muy importante es que se sustituye la masa de pan tradicional por una tortilla delgada, lo que representa una carga menor de carbohidratos refinados, permitiendo que el protagonismo recaiga en la proteína de alta calidad del atún y el huevo.

La tortilla pizza es una opción de gran practicidad, ya que no se invierte tiempo en amasado; tiene un buen nivel nutricional al ser rica en Omega-3 y vitaminas del complejo B. Además, el sofrito de puerro y el queso fundido elevan esta preparación a otro nivel. Esta receta es una versión de la original publicada por Viele Rezepte.

Ingredientes

2 tortillas medianas (trigo o integrales).

(trigo o integrales). 4 huevos (3 para el relleno y 1 para pincelar o ligar).

(3 para el relleno y 1 para pincelar o ligar). 1 lata de atún (bien escurrida).

(bien escurrida). 1 cebolla blanca pequeña.

1 tallo de puerro (ajoporro) .

. Apio al gusto (opcional, para dar un toque crujiente).

Queso de sabor fuerte (tipo parmesano o manchego curado) y Queso Mozzarella .

(tipo parmesano o manchego curado) y . Tomates frescos (en rodajas o cubos).

Cilantro fresco picado.

Condimentos: Sal, pimienta, hierbas italianas y orégano .

. Aceite de oliva o aceite para freír.

Preparación Paso a Paso

Comienza preparando la base de sabor. En una sartén con un poco de aceite, realiza un sofrito con la cebolla y el puerro finamente picados. Cuando la cebolla esté transparente, añade el apio y, finalmente, incorpora el atún bien escurrido. Mezcla todo a fuego medio para que los jugos se integren perfectamente y reserva.

En un bol aparte, bate los huevos con una pizca de sal hasta obtener una mezcla homogénea. Añade el cilantro picado y luego incorpora el sofrito de atún y vegetales. Mezcla con movimientos suaves y envolventes para que el relleno quede aireado y bien distribuido.

Para el montaje, unta una sartén con aceite de oliva y coloca la primera tortilla. Esparce sobre ella una capa generosa de queso fuerte rallado; esto servirá como “pegamento” y aportará un sabor intenso desde la base. Vierte encima la mezcla de huevo con atún, extendiéndola de forma uniforme hacia los bordes.

Cocina a fuego medio-bajo y añade los tomates (en rodajas o cubos) junto con el queso mozzarella. Condimenta con pimienta y hierbas italianas. Cubre con la segunda tortilla, presiona ligeramente y añade un toque extra de queso fuerte en la parte superior.

Para el toque final, puedes terminar la cocción en la sartén tapada para que el queso se funda, o llevarla al horno precalentado a 180°C durante 25 minutos si prefieres una textura más dorada y crujiente. Al servir, espolvorea un poco de orégano seco.

